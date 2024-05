Erdogan insta a Israel a aceptar el alto el fuego aprobado por Hamás

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado este lunes su satisfacción por el anuncio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de aceptar una propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza y ha emplazado a Israel a hacer lo propio.

"Nos satisface que Hamás haya anunciado que acepta el alto el fuego tras nuestras sugerencias. Ahora Israel debe dar el mismo paso", ha afirmado Erdogan en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

"Todos los actores occidentales deberían presionar al gobierno israelí. Os insto a hacerlo", ha añadido el mandatario turco, según recoge la agencia de noticias turca Anatolia.

Hamás ha anunciado que acepta la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza planteada por los países mediadores Qatar y Egipto. El líder político de Hamás, Ismail Haniye, ha trasladado esta decisión al ministro de Asuntos Exteriores qatarí, Mohamed bin Abulrahman al Thani, y al ministro de Inteligencia egipcio, Abbas Kamel, según un comunicado de Hamás recogido por medios palestinos afines.

Tras el anuncio, un portavoz de Haniye, Taher al Nono, ha explicado en declaraciones a la televisión qatarí Al Arabi TV que el acuerdo incluye un alto el fuego, la liberación de presos palestinos, la vuelta de los desplazados gazatíes y el inicio de la reconstrucción.

Al Nono se ha referido también a las informaciones sobre que Israel rechaza esta propuesta porque no tenía su visto bueno y ha asegurado que Israel no "teme un alto el fuego porque las consecuencias que tendría no le favorecen".

El anuncio se produce pocas horas después de que Israel iniciara la evacuación de la población palestina de Rafá con vistas al comienzo de una ofensiva militar contra el que consideran último reducto de Hamás en la Franja de Gaza.

En Rafá hay más de 1,2 millones de desplazados como consecuencia de la entrada de tropas israelíes que han ido barriendo de norte a sur el enclave palestino.