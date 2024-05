Ejército y RSF se acusan de la muerte de decenas de personas durante las últimas horas de combates en El Fasher

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Sudán y sus milicias aliadas, y por otro lado las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), se han acusado mutuamente de la muerte de decenas de civiles durante los combates del viernes en la ciudad de El Fasher, la capital histórica de la región de Darfur (en el oeste del país) y uno de los grandes epicentros de la guerra que lleva devastando Sudán desde abril del año pasado.

El Fasher, actualmente la capital de Darfur del Norte, lleva semanas bajo el asedio de los paramilitares mientras el Ejército sudanés y una coalición de guerrillas encabezadas por una facción del Movimiento de Liberación de Sudán que dirige el gobernador de Darfur, Minni Minawi, se encuentran atrincherados en varios barrios de la ciudad.

Allí hay ahora mismo un millón y medio de personas que viven bloqueadas tanto en la urbe como en sus tres principales campos de desplazados: Abuya, Abu Shuk y Zamzam, a las afueras de la ciudad, que aglutinan a más de 500.000 personas y se encuentran en primera línea de fuego.

Sobre los combates, el portavoz de las milicias progubernamentales, Ahmed Hussein, ha denunciado que en las últimas horas han conseguido repeler un "gran ataque de las RSF contra El Fasher" que, no obstante, "ha dejado un gran número de muertos y propiedades dañadas", recoge el diario Al Hadath.

Por otro lado, un alto comandante de las fuerzas conjuntas ha confirmado al 'Sudan Tribune' un triple ataque sorpresa contra posiciones de las RSF en la escuela Al Manhal, Al Borsa y el barrio de Al Kahraba. Este ataque ha sido confirmado posteriormente por las RSF en su cuenta de la red social X y denunciado que los enfrentamientos han provocado "víctimas civiles en barrios residenciales y campamentos de desplazados", así como el éxodo durante las últimas horas de "miles de personas".

Residentes locales han confirmado también fuertes enfrentamientos en en los barrios de Al Safa, Al Jeel y Factories, donde ha sido empleada artillería pesada que ha dejado "múltiples víctimas" trasladadas al hospital Sur de la ciudad. Los combates comenzaron por la tarde y han durado hasta la madrugada.

Otros residentes han denunciado que las RSF han atacado barrios residenciales en el oeste de la ciudad, causando daños importantes a viviendas, así como el hospital infantil El Fasher con proyectiles de artillería, lo que obligó a los pacientes a huir de las instalaciones.

Las RSF han indicado, por contra, que no están realizando ningún tipo de ofensiva y que su asedio se mantiene estático. "El pasado mes de marzo nos comprometimos a no avanzar hacia el cuartel general de los remanentes en el centro de la ciudad. Nos sorprenden esta clase de ataques, que no tienen en cuenta la presencia de civiles y usan a los desplazados de los campos como escudos humanos", añaden. Los paramilitares, para rematar, denuncian que han repelido 22 ataques de las fuerzas sudanesas durante los últimos días.