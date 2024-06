El dirigente comunista chileno Daniel Jadue afirma desde prisión estar "listo para las batallas que vendrán"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh) y alcalde de la comuna de Recoleta --en Santiago de Chile-- Daniel Jadue ha afirmado este miércoles estar "listo para las batallas que vendrán", ya que se encuentra cumpliendo prisión preventiva porque la acusación, en el marco de un caso de corrupción, le considera que supone "un peligro para la sociedad".

"Agradezco de corazón la solidaridad y el cariño que me dan la fuerza para resistir este trance. Estoy tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán", reza una carta compartida en redes sociales por el pódcast 'Sin Maquillaje', donde participa Jadue.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de Chile decretó este lunes prisión preventiva contra Jadue, acusado de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, estafa y delito concursal en el conocido como caso Farmacias Populares, que podrían suponer una pena de hasta 15 años de cárcel, según la Fiscalía.

El acusado anunció entonces que apelará "esta medida desproporcionada". "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar", denunció a través de su perfil en la red social X.

Desde España, el Partido Comunista, que ha mostrado su "rotunda solidaridad y apoyo al camarada" y al conjunto del PCCh, ha denunciado un "nuevo caso de 'lawfare', un nuevo montaje judicial que previamente han sufrido otros líderes de la izquierda latinoamericana, sustentado en acusaciones falsas y en la inexistencia de pruebas".

Así, ha agregado que la "persecución y el decreto de prisión preventiva contra Jadue son una muestra de la connivencia de la Fiscalía y la Justicia chilenas con las grandes farmacéuticas del país y de la necesidad de reformas que se deben llevar a cabo en un sistema judicial con claras reminiscencias de la dictadura pinochetista".

"La acusación sobre Jadue se debe a que fue denunciado por 'mala administración' de las llamadas farmacias populares que impulsó desde su gestión para garantizar el derecho a la salud. Esto motivó que importantes farmacéuticas entendieran que esta política perjudicaría a las ganancias de sus enormes beneficios. Como el mismo alcalde ha señalado, esta decisión es una persecución a su gestión transformadora en beneficio de la mayoría social", reza un comunicado.

Jadue fue el rival del actual presidente de Chile, Gabriel Boric, en las elecciones primarias de la coalición Apruebo Dignidad celebradas en 2021. Boric se impuso a Jadue con un 60 por ciento de los votos frente al 39 por ciento recabado por el dirigente comunista.