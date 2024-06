Decenas de miles de israelíes vuelven a protestar un sábado más contra Netanyahu

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Decenas de miles de manifestantes han tomado este sábado de nuevo las calles para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y para pedir un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza.

De nuevo, la movilización contra Netanyahu más multitudinaria ha sido en Tel Aviv, pero también ha habido importantes protestas en Haifa y Jerusalén, así como en las ciudades de Beersheba y Mitzpe Ramon, en el sur del país, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

En una convocatoria separada, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos se ha concentrado en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv en una protesta sin carácter político para pedir un acuerdo con Hamás para la vuelta a casa de los rehenes.

Además, ha habido otra concentración frente a la sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes en la misma localidad bajo el lema "No permitáis que Netanyahu torpedee el acuerdo".

"Lo que nos separa de nuestros seres queridos es la insistencia de Netanyahu en no poner fin a la guerra como parte del acuerdo", ha denunciado la nuera del rehén muerto Yoram Metzger, Ayala Metzger. "No permitáis que Netanyahu vuelva a torpedear un acuerdo", ha apelado en un discurso dirigido a la cúpula militar.

Mientras, en el norte de Israel, cientos de manifestantes han cortado el tráfico en el cruce de Amiad de la Ruta 90 tras una manifestación desde un kibutz cercano. Las personas que han participado señalan a Netanyahu por "abandonar el norte, el sur y todo lo que está entre medias".

VIOLENCIA POLICIAL EN JERUSALÉN Y TEL AVIV

Medios israelíes se han hecho eco de diferentes episodios donde las fuerzas de seguridad ha dispersado las protestas por la fuerza.

En Jerusalén, un agente de Policía ha amenazado a un manifestante diciéndole: "Hijo de puta (...), voy a violar a tu madre", durante una protesta cerca de la residencia de Benjamin Netanyahu. En un vídeo publicado en la red social X, se puede ver al agente encarándose con el manifestante e insultándolo antes de que otros miembros del cuerpo lo aparten.

Un portavoz de la Policía ha declarado a la redacción de Ynet, el medio que ha colgado el clip, que el manifestante amenazado era un "provocador reincidente" y ha confirmado su detención por "alterar el orden público".

No obstante, ha condenado el comportamiento del policía implicado, alegando que su comportamiento "no se ajusta a las normas de discurso y conducta que se esperan de todo agente de Policía incluso en situaciones tan turbulentas" y ha asegurado que será su actuación en el lugar de los hechos "será examinada y tratada en consecuencia".

En Tel Aviv, la diputada de la oposición laborista Naama Lazimi ha denunciado que "los policías la agredieron" mientras intentaban dispersar la manifestación. Se trata de otra actuación policial que ha sido grabada en vídeo y publicada en la red social X.

"Me tiraron del pelo y me estrangularon, todo ello mientras los manifestantes gritaban que yo era miembro de la Knesset. Da miedo pensar lo que habría ocurrido si no hubiera manifestantes a mi alrededor. Violencia brutal y dura, y podría haber sido peor", ha señalado en unas declaraciones recogidas por Ynet.