El comisario europeo de Ampliación carga contra resolución de ONU de Srebrenica por "estigmatizar" a Serbia

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

El comisario de Ampliación de la Unión Europea, Oliver Varhelyi, ha expresado su rechazo al proyecto de resolución de Naciones Unidas sobre el genocidio de Srebrenica asegurando que no se puede cargar la culpa del crimen de genocidio a Serbia y estigmatizar a todo el país por esta masacre.

"Quiero discrepar absolutamente con quienes atribuyen la culpa del crimen de genocidio a toda una nación. El castigo colectivo nunca ha formado parte de nuestros valores y nunca puede formar parte de ellos. No creo que estigmatizar a la nación serbia con la culpa colectiva sea una opción viable", ha afirmado el comisario húngaro durante un viaje a Belgrado donde se ha reunido con el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

A su juicio, la resolución carga las tintas contra Serbia, algo que "no contribuye a superar los horrores de las Guerras de los Balcanes, sino todo lo contrario". En este sentido, ha indicado que las personas que cometieron crímenes contra la humanidad tienen que responder plenamente de sus actos pero no se puede "extender la culpa colectiva a una nación".

Está previsto que este miércoles Naciones Unidas adopte una resolución para señalar el 11 de julio como día internacional de conmemoración del genocidio de Srebrenica de 1995. La iniciativa ha generado el rechazo de Serbia y Bosnia y Herzegovina que mantienen una campaña diplomática para tratar de tumbar la resolución.

El texto condena "toda negación del genocidio de Srebrenica" y las acciones que glorifican a los condenados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, e insta a la comunidad internacional a "preservar los hechos establecidos, incluso a través de sus sistemas educativos".

En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha afirmado este martes que no se puede "negar o relativizar" que en Srebrenica sucedió un genocidio. "Todo el que lo ponga en duda no tiene lugar en Europa", ha señalado, al tiempo que el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha subrayado que Varhelyi emitió su opinión personal y no la posición del Ejecutivo comunitario o de la UE en su conjunto.