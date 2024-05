Cohen testifica que Trump le encargó silenciar a la actriz porno 'Stormy Daniels' hasta después de las elecciones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Michael Cohen, antiguo abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha testificado este lunes en el caso de soborno abierto contra el magnate por el presunto soborno a la actriz porno 'Stormy Daniels' y ha testificado que el dirigente político le encargó silenciar a 'Daniels' con pagos hasta después de las elecciones del 8 de noviembre de 2016, en las que resultó ganador el propio Trump.

Cohen ha explicado al juez Juan Merchan que el equipo de Trump estaba preocupado por las relaciones con mujeres del candidato y más en concreto las gestiones que se realizaron para comprar el silencio de 'Daniels'.

Todo comenzó cuando Cohen se enteró por fuentes de la revista sensacionalista 'National Enquirer' de que 'Daniels' estaba proponiendo vender una historia sobre una aventura con Trump ocurrida en 2006 cuya publicación sería "catastrófica" para la campaña.

Trump "me dijo: 'esto es un desastre, un desastre absoluto. Las mujeres van a odiarme. Es un auténtico desastre. Las mujeres van a odiarme. Los tíos pensarán que está guay, pero esto va a ser un desastre para la campaña'", ha explicado Cohen.

Por eso, le encargó impedir que se publicara la historia. "Quiero que lo aplaces tanto como puedas, hasta después de las elecciones, porque si gano no tendrá relevancia porque seré el presidente y si pierdo, no me importará", ha relatado Cohen. "Ni siquiera pensaba en Melania (su esposa). Todo era por la campaña", ha añadido.

Finalmente el 10 de octubre de 2016 el director de la 'National Enquirer', Dylan Howard, envió a Cohen un mensaje con el contacto de Keith Davidson, abogado de 'Daniels' para una "oportunidad de negocio". Al día siguiente acordaron el pago de 130.000 dólares (unos 120.000 euros) a cambio de los derechos de la historia.

Cohen pidió diez días para juntar esta cantidad, pero su intención era aplazarlo sucesivamente hasta que pasaran las elecciones del 8 de noviembre siguiendo las instrucciones de Trump.

La Fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de esos 130.000 dólares a 'Stormy Daniels' para comprar su silencio.