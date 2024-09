Cerca de 60 presos son juzgados por violaciones a numerosas mujeres durante un intento de fuga en RDC

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 60 personas están siendo juzgadas por un tribunal de República Democrática del Congo (RDC) por supuestamente participar en violaciones durante un intento de fuga registrado en una de las principales cárceles del país, situada en la capital, Kinshasa, incidentes que se saldaron con más de 130 muertos.

Según las informaciones recogidas por el portal congoleño de noticias Actualité, un total de 64 reos están imputados por violación, terrorismo e incendio en el marco de los incidentes registrados durante la madrugada del 2 de septiembre.

El tribunal militar ha reclamado expertos médicos de la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) y de un hospital militar se hagan cargo de las decenas de víctimas de estas violaciones, algunas de ellas sufridas por menores de edad.

Uno de los abogados de la defensa, Stanislas Mwamba, que destacado que "odas las víctimas aquí presentes son automáticamente constituidos como partes civiles", antes de agregar que todas ellas podrían ser indemnizadas por el Estado "en vista de los daños que han sufrido"

Un total de cuatro menores de edad víctimas de violación han comparecido recientemente para relatar los incidentes. Una de ellas ha detallado que fueron sorprendidas "mientras dormían". "Escuchamos el crepitar de las balas y notamos que forzaban la puerta", ha denunciado.

"Los hombres lograron acceder. Estaba escondida en la ducha, pero uno de ellos me vio, me sacó de la ducha, me mostró un cuchillo y me amenazó con matarme si seguía gritando", ha señalado. "Me cortó la ropa interior, llegaron otras tres personas y me violaron por turnos", ha manifestado, relato similar al expresado por otras víctimas.

El ministro del Interior congoleño, Jacquemain Shabani, quien es además vice primer ministro, afirmó tras el intento de fuga que 24 personas habían muerto tras ser tiroteadas, mientras que "el resto de víctimas murieron por aplastamiento o asfixia". Además, confirmó casos de violación durante los incidentes y prometió que las autoridades llevarían a cabo una investigación.