Celebrado el Turquía el funeral por la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi

El presidente palestino concede la medalla Estrella de Jerusalén a Eygi a título póstumo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Este sábado se ha celebrado el funeral de la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, muerta por disparos de militares israelíes durante durante una manifestación en Cisjordania.

El cuerpo ha sido trasladado desde el Hospital de Didim, en la provincia de Aydin, en el oeste de Turquía, hasta el domicilio de su padre, Mehmet Suat Eygi, en el barrio de Altinkum, donde estaban además de su progenitor otros familiares y la ministra de Familia y Servicios Sociales del Gobierno turco, Mahinur Özdemir Göktas, informa la agencia de noticias oficial turca, Anatolia.

Una multitud congregada en la vivienda ha coreado consignas como "¡Abajo Israel!". Tras las oraciones, el cadáver ha sido llevado hasta la Mezquita Central de Didim, aunque la ceremonia como tal se ha desarrollado frente al templo, en la avenida Cumhurriyet, debido a la elevada asistencia.

La zona estaba decorada con grandes banderas de Turquía desplegadas sobre la multitud, que ha vuelto a corear consignas contra Israel. También se han visto varias banderas palestinas.

El último traslado hasta el cementerio de Asri ha sido realizado por una guardia de honor de la Policía. Allí el vicepresidente de Asuntos Religiosos, Kadir Dinç, ha dedicado unas palabras de condolencia "a toda la humanidad que no ha perdido la conciencia, que no ha perdido la compación, que no ha perdido su humanidad". "Que Alá maldiga al cruel Estado de Israel y a todos quienes lo apoyan velada o abiertamente (...). Su sangre no quedará sin venganza", ha espetado.

Después, el presidente de la Asamblea Nacional, Numan Kurtulmus, ha destacado que "la mártir nacional Aysenur es la conciencia de todo el mundo". "Los asesinos de nuestra hija rendirán cuentas en todos los tribunales internacionales", ha remachado.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha denunciado la muerte de Eygi "en un ataque deliberado" de militares israelíes y ha reprochado el "silencio hipócrita" de quienes quedarán marcados con una "mancha negra" para la historia.

El Ejército de Israel afirmó el martes tras una investigación que la activista murió el pasado 6 de septiembre "muy probablemente como resultado de un disparo indirecto y no intencionado que estaba destinado a un instigador", tras lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó "una total rendición de cuentas" por la muerte de Eygi, si bien afirmó que se habría tratado de "un trágico error".

Por su parte, la familia de la activista ha pedido a Estados Unidos una "investigación independiente" argumentando que "dadas las circunstancias del asesinato de Aysenur, una investigación de Israel no es adecuada", mientras que el Gobierno palestino ha condenado "firmemente" la "brutal ejecución" de la joven.

MEDALLA PALESTINA

Este mismo sábado, el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha anunciado la concesión de la medalla Estrella de Jerusalén a Eygi a título póstumo por su "sacrificio en apoyo al pueblo palestino y su derecho a la libertad y la independencia".

Abbas ha llamado al padre de la mujer para trasladarle sus condolencias, informa la agencia de noticias palestina WAFA. "Es un símbolo de solidaridad de los pueblos hemanos turco y palestino y de todos los pueblos libres del mundo", ha trasladado.

Abbás ha apuntado que ya hay gestiones en marcha para denunciar la muerte de Aygi ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Eygi era activista volountaria de la ONG Movimiento Solidario, que apoya a la población palestina por medios pacíficos frente a la ocupación isarelí. Esta misma organización ya perdió a otra estadounidense, Rachel Corrie, aplastada en 2003 por una excavadora israelí.