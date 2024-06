Un candidato del partido de Farage pide el voto para su rival conservador y denuncia "racismo y sexismo"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El candidato del partido ultraderechista Reforma en la circunscripción de Erewash, en el centro de Inglaterra, Liam Booth-Isherwood, ha anunciado este domingo que apoya a su rival del Partido Conservador por sentirse incómodo por "racismo y sexismo" en las filas de la formación.

Booth-Isherwood ha apuntado a un "problema moral importante" en parte del partido que lidera Niguel Farage por las "informaciones sobre racismo y sexismo generalizados" que hacen que no quiera que se le identifique con él, según recoge la cadena británica BBC.

"En las últimas semanas" Booth-Isherwood se ha sentido "cada vez más desilusionado con el comportamiento y la conducta de Reforma". "He hecho campaña con mucha gente decente, honesta y trabajadora para las elecciones generales en Erewash, pero las informaciones sobre racismo y sexismo extendidos en Refroma han puesto en evidencia un importante porblema moral con ciertos elementos del partido y la pasividad de la dirección del partido, que no se lo toma en serio y no hace nada me ha dejado claro que ya no quiero que me asocien con él", ha explicado.

Su nombre seguirá apareciendo en la papeleta bajo la candidatura de Reforma.