La candidata ecologista de EEUU asegura que los "candidatos zombis" les van a dar votos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La candidata del Partido Verde a la Presidencia de Estados Unidos, Jill Stein, ha advertido de que "nos están haciendo tragar" a los "candidatos zombis", en referencia a Joe Biden y Donald Trump, y ha asegurado que están provocando un incremento del apoyo a otras formaciones alternativas de cara a los comicios de noviembre.

Stein ha criticado en concreto el primer debate televisado entre Trump y Biden y ha subrayado que no se trató "lo que realmente importa" a la población. "El pueblo estadounidense siente que le han echado. Se merecen saber cuáles son sus opciones y cuáles son sus posiciones", ha apuntado en una entrevista en un programa de la televisión NewsNation.

"Hay mucha gente de la que llaman dobles resentidos, gente que no votará a ninguno de estos dos candidatos zombis, así que nuestra campaña ha despertado un enorme interés, en particular entre la gente que ya no está para el Partido Demócrata", ha destacado.

En cuanto al desempeño de Biden en concreto, Stein ha dicho sentirse "muy mal por él". "Fue vergonzoso. Ha sido humillante. Me sentí mal por él", ha declarado, al tiempo que ha recordado que ya alertó de los "problemas cognitivos" de Biden hace cuatro años. La responsabilidad, considera, es del Partido Demócrata: "protegerle hasta ahora ha sido un terrible error".

La última encuesta de Gallup revela que el 75 por ciento de los votantes independientes creen que es necesario un tercer partido y un 60 por ciento de los republicanos y un 46 por ciento de los demócratas consideran que se debería contar con una tercera opción.

El 60 por ciento de la población adulta estadounidense cree que los partidos republicano y demócrata hacen "un trabajo tan malo representando al pueblo estadounidense" que es necesario otro partido.

"Por eso estamos luchando. Porque ya estamos en la carrera electoral y los votantes merecen saber sobre sus candidatos. Los debates deberían incluir a todos los candidatos", ha argumentado Stein.

Para Stein Biden y Trump no hablan de lo que importa realmente a los votantes: vivienda, coste de la vida, deuda estudiantil y medio ambiente. "La mitad de nuestro presupuestos se dedica a esta máquina de guerra sin final que no nos está dando más seguridad, sino que nos empobrece y nos pone en peligro a todos", ha argumentado.

Stein defiende las resoluciones de la ONU sobre el conflicto palestino-israelí y considera que la ofensiva israelí supone un "genocidio". En mayo fue detenida durante una protesta propalestina y sufrió lesiones que la llevaron a urgencias.

Biden, Trump y Stein son los tres únicos candidatos habilitados, ya que el independiente Robert F. Kennedy Jr. todavía no ha cumplido las condiciones necesarias, en parte por las medidas adoptadas por el Partido Demócrata contra Kennedy. Stein ha señalado este caso como un síntoma de los problemas que provoca un sistema bipartidista.

"Se merece ser escuchado. Está intentando validar su candidatura. Creo que nuestro sistema debería ofrecer opciones a los votantes y dejar que los votantes elijan", ha añadido Stein.