Borrell acusa a Katz de "no estar bien informado" por sus críticas por falta de sanciones de UE a Irán

Confirma esfuerzos para una nueva reunión del grupo de contacto para Gaza en Nueva York y aboga por incluir a nuevos actores internacionales

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha acusado al ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, de "no estar bien informado" después de que este criticara a la UE por no sumarse a las sanciones contra Irán.

"El ministro no está bien informado o no le importa no estar bien informado. Precisamente la semana pasada hemos propuesto al Consejo debatir una propuesta adicional de sanciones a Irán", ha señalado Borrell en rueda de prensa desde la oficina del Parlamento Europeo en España.

El máximo representante de la diplomacia comunitaria ha respondido de esta forma a Katz, que horas antes había lanzado una publicación en sus redes sociales en la que denuncia que "en lugar de presionar para que la UE se sume a las sanciones contra Irán, Borrell apoya el establecimiento de un Estado terrorista palestino".

Asimismo, el ministro israelí señalaba que el "legado" de Borrell no es otro más que "antisemitismo y odio hacia Israel". Junto a estas críticas, Katz ha adjuntado una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que se observa a Borrell en el regazo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

A este respecto, Borrell ha recordado unas palabras del exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger sobre que "en cuanto discutes con el Gobierno israelí de turno y no coincides al 90 por ciento en sus posiciones, automáticamente eres acusado de antisemitismo".

"Esa palabra no se debe devaluar (...) Acusar a cualquiera que discrepa de la posición de un Gobierno de ser antisemita no tiene ningún sentido. A mi me repugna el antisemitismo y el pueblo judío ha sido objeto de persecuciones. No me voy a molestar en rebatir esta clase de calificaciones que se caen por su propio peso", ha remachado.

La guerra en Oriente Próximo estalló después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzara una ofensiva contra Israel el 7 de octubre de 2023 que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes, y motivó la cruenta respuesta israelí en la Franja de Gaza, que se cobra ya más de 41.000 fallecidos.

Irán juega en este contexto un rol importante al ser uno de los principales aliados de Hamás, y ha llegado a abrir nuevos frentes contra Israel llegando a lanzar ataques contra su territorio. Por otro lado, a Teherán se la acusa de suministrar armamento a Moscú en su guerra contra Kiev, lo que ha motivado sanciones de parte de varias potencias occidentales.

REUNIÓN DEL GRUPO DE CONTACTO PARA GAZA

Por otro lado, el Alto Representante ha señalado que este mismo viernes ha asistido en calidad de observador a la reunión del grupo de contacto árabe-islámico para Gaza en Madrid, un encuentro que ha contado con la presencia del primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, y también de representantes de Noruega y Eslovenia.

Borrell ha recalcado que su participación en la cita ha sido exclusivamente en calidad de observador, pues la Unión Europea tiene diferentes posiciones al respecto de la solución de dos Estados como respuesta a la crisis en Oriente Próximo, y el reconocimiento del Estado palestino es "una prerrogativa nacional" de cada miembro de la UE.

Así, Borrell ha recalcado que esta reunión ha servido para "mantener viva" la vía de la solución de dos Estados como salida al conflicto, aunque ha reconocido que todavía "hay que dar muchos pasos" para alcanzar este objetivo, que debería comenzar con un alto el fuego que, por el momento, no parece plausible a corto plazo.

En este contexto, el máximo representante de la diplomacia comunitaria ha reconocido que está previsto celebrar una nueva cita en la ciudad estadounidense de Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de mes.

De cara a esta cita, Borrell ha reconocido que "sería bueno" que el grupo de contacto incluyera nuevos actores que "representen la preocupación internacional con Palestina".

En este punto, ha destacado a países como Chile, que ha mantenido una postura contundente respecto al conflicto en Oriente Próximo; o Canadá, que recientemente ha suspendido la exportación de armamento a Israel.