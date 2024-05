Blinken traslada a su homólogo eslovaco "su solidaridad" tras el intento de asesinato de Fico

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llamado este jueves a su homólogo eslovaco, Juraj Blanar, para trasladarle su solidaridad con Eslovaquia tras el intento de asesinato del primer ministro, Robert Fico.

"(Blinken) ha expresado su solidaridad con Eslovaquia y sus deseos de pronta recuperación al primer ministro. Ha subrayado los vínculos duraderos entre los pueblos estadounidense y eslovaco: Condeno la violencia política en todas sus formas", ha señalado su portavoz, Matthew Miller, en un comunicado.

El primer ministro eslovaco tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital el miércoles tras recibir un disparo en plena calle. El mandatario salía de una reunión de Gobierno en la localidad de Handlova cuando un hombre de unos 71 años se acercó a él y disparó en hasta cuatro ocasiones, alcanzando al mandatario.

El Gobierno de Eslovaquia ha confirmado este jueves que el tirador que disparó al primer ministro Fico era un "lobo solitario" y no formaba parte de ningún grupo, aunque las autoridades no contemplan para el crimen ninguna otra hipótesis que no sea la motivación política.