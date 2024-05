Biden resta importancia a las encuestas y llama "perdedor" a Trump

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha restado importancia este domingo a las encuestas que le sitúan codo con codo con su presumible rival republicano y predecesor, Donald Trump, a quien ha descrito como un "perdedor".

"Las encuestas nunca han acertado. A veces dicen que estamos empatados, que vamos por delante, o que vamos por detrás", ha dicho Biden a su llegada a Atlanda, donde dará un discurso de graduación en una universidad.

El presidente ha elegido "centrarse en el resultado de las primarias", que ha ganado de manera aplastante, aunque han aumentado ligeramente los porcentajes de votantes que han presentado un voto en blanco. "Los verdaderos resultados son las primarias, y son los que hay que mirar", ha insistido.

Sobre Trump, ha indicado que es representativo de la importancia que tienen estas elecciones de noviembre porque su rival "no es un buen perdedor". "Hay muchísimo en juego. No solo se trata de mí. Se trata de la alternativa. Mi oponente no es un buen perdedor. Pero es un perdedor de todas formas", ha bromeado.