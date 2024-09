Barnier promete no subir impuestos e incrementar las aportaciones de los más ricos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El primer ministro francés, Michel Barnier, ha prometido este domingo que no se incrementará la carga fiscal, pero sí se modificarán los impuestos para que los más ricos aporten más a las arcas públicas.

"Los más ricos tienen que participar en el esfuerzo solidario" sin "incrementar más los impuestos a todos los franceses", ha explicado Barnier en una entrevista en la televisión France 2.

Barnier ha defendido así dejar de incrementar la deuda pública, "tanto la ecológica como la financiera". "Debemos hacer un esfuerzo colectivo para controlar el gasto. Eso se puede hacer con impuestos concretos a los más ricos, a las empresas. Se puede hacer controlando nuestro gasto público", ha resaltado.

Barnier ha afirmado además que no existe una "cohabitación", como se conoce en Francia al momento político en el que conviven un presidente de un signo político y un primer ministro de otro.

"Lo que me interesa es que se expresen todas las iniciativas. No estamos en cohabitación y al mismo tiempo no hay una mayoría. He intentado generar una base, que es lo más importante para la Quinta República, y al mismo tiempo esta base estará abierta", ha explicado.

"No voy a subir los impuestos más a todos los franceses (...), ni a los más pobres, ni a los trabajadores, ni a las clases medias", ha indicado Barnier. "Eso no excluye que habrá que hacer un esfuerzo nacional y que los más ricos participen en este esfuerzo", ha explicado.

Barnier ha mencionado como una cuestión importante para él la de la salud mental, que será "la gran causa nacional en 2025" y ha defendido el fomento del deporte siguiendo el hilo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.