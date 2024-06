Attal alerta de que en caso de victoria de la ultraderecha habrá "sumisión" a Rusia

Advierte de que en caso de que el bloque de izquierdas triunfe en las elecciones, Mélenchon será primer ministro

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, aspirante a la reelección en las legislativas anticipadas que arrancan el 30 de junio, ha vaticinado que en caso de victoria de la ultraderecha, "gran parte del apoyo a Ucrania llegará a su fin".

Durante la presentación este jueves de su programa electoral, Attal ha alertado de los "retrocesos muy graves" para Francia que traerá consigo una victoria de la Agrupación Nacional de Jordan Bardella, ya que no solo se cuestionará las alianzas con aliados tradicionales, sino que se corre el "riesgo de sumisión a Rusia".

Attal ha apostado por continuar las políticas de financiación de la defensa como hasta ahora, prometiendo duplicar el gasto hasta 2030, en conformidad con la legislación actual, con el objetivo de "hacer frente a nuevas amenazas" y "garantizar que la voz de Francia sea respetada" en los foros internacionales.

Asimismo, Attal ha asegurado que la ultraderecha "bloqueará" cualquier iniciativa en la Unión Europea para dar paso al inicio de una suerte de Brexit a la francesa, un "Frexit", ha dicho, según recoge la cadena BFMTV.

Estas advertencia confrontan con las declaraciones del propio Bardella, quien en la víspera afirmó que el apoyo a Ucrania estaba fuera de dudas en caso de que se hiciera con la victoria en las elecciones, si bien dicha asistencia pasa por la entrega de logística, armamento y equipamiento militar.

Sin embargo, tal y como remarcó, "a diferencia del presidente" Emmanuel Macron, se opone al envío de tropas francesas a territorio ucraniano, así como a la entrega de misiles de largo alcance.

ATAQUE AL BLOQUE DE IZQUIERDAS

Por otro lado, el actual primer ministro francés ha dirigido también sus críticas hacia el Nuevo Frente Popular, el bloque conformado por los principales partidos de izquierdas para concurrir de forma conjunta a las elecciones legislativas.

Según Attal, aunque los partidos de izquierdas traten de "ocultar" con una "cortina de humo" la identidad de quién será jefe de Gobierno en caso de victoria, la "conclusión inevitable" será el nombramiento de Jean-Luc Mélenchon como primer ministro.

Attal ha recordado que el Nuevo Frente Popular ha admitido ya que el aspirante a primer ministro será elegido por la formación más representada, "y el grupo que tiene más candidatos es La Francia Insumisa" de Mélenchon, según recoge BFMTV.

Así las cosas, Attal ha pedido el voto para los candidatos oficialistas, a los que ha ensalzado como "los únicos coherentes". "El 9 de enero, el presidente de la República me nombró. El 30 de junio, me gustaría que los franceses me eligieran", ha remachado.