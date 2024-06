Abbas carga contra Jamenei y afirma que sus palabras "tienen como objetivo sacrificar la sangre palestina"

La Autoridad Palestina critica al líder supremo de Irán tras aplaudir los ataques del 7 de octubre y dice que esto "no llevará al establecimiento de un Estado palestino"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha criticado este lunes al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, por sus declaraciones en apoyo a los ataques ejecutados el 7 de octubre contra Israel y ha afirmado que este tipo de declaraciones "tienen como objetivo sacrificar la sangre palestina" y "no llevarán al establecimiento de un Estado palestino independiente".

Así, ha recalcado que la población palestina "paga el precio de la guerra israelí" y ha recalcado que la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre han dejado hasta ahora más de 36.000 muertos, más de 83.000 heridos y una enorme destrucción de infraestructura, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

"El pueblo palestino ha estado luchando desde hace cien años y no necesita guerras que no benefician a sus ambiciones de libertad e independencia y la preservación de Jerusalén y sus lugares santos musulmanes y cristianos", ha dicho la oficina de Mahmud Abbas, que ha recalcado que lo que es necesario es "poner fin a la ocupación y materializar un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, no impulsar políticas que no benefician los objetivos nacionales palestinos".

En este sentido, ha subrayado que las declaraciones de Jamenei apoyan "la destrucción del pueblo palestino y su desplazamiento de una tierra por cuya identidad han luchado generación tras generación". "Estamos en un enfrentamiento continuo con Israel y con las sucesivas administraciones estadounidenses, que usan constantemente su derecho a veto para evitar que los palestinos logren sus derechos legítimos", ha agregado.

La Presidencia palestina ha incidido además en que Estados Unidos "intenta eliminar Jerusalén de la ecuación" y que "da armas y dinero para mantener la ocupación israelí y evitar que la bandera de Palestina ondee sobre Jerusalén y sus lugares santos", en referencia al apoyo militar, económico y diplomático por parte de Washington al que es su principal aliado en Oriente Próximo.

Horas antes, Jamenei afirmó que Israel "está en el camino hacia su destrucción" a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas y destacó que "el régimen ocupante se está fundiendo ante los ojos del mundo". Además, dijo que "la milagrosa operación 'Inundación de Al Aqsa' invalidó el gran plan de los enemigos para dominar la región y ha puesto al régimen sionista en el camino hacia su destrucción", en referencia a los 'Acuerdos de Abraham', firmados por Israel con varios países de la región para normalizar sus relaciones diplomáticas.

Así, sostuvo que "este plan siniestro estaba muy cerca de ser ejecutado cuando arrancó la 'Inundación de Al Aqsa', que voló la posición de Estados Unidos, el sionismo y sus seguidores" y agregó que "los acontecimientos de los últimos ocho meses acabaron con las esperanzas de revivir ese plan", después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Marruecos se sumaran a los citados 'Acuerdos de Abraham', impulsados por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Por ello, Jamenei argumentó que los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, supusieron "un golpe irreparable al régimen sionista". "A pesar de que Estados Unidos y muchos gobiernos occidentales siguen apoyando este régimen, también saben que no hay salida para él", reiteró, al tiempo que ensalzó que "Palestina es ahora el primer problema del mundo y Estados Unidos ha quedado en una posición pasiva frente al consenso internacional y antes o después tendrá que quitarle el apoyo al régimen sionista".