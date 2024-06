Vox critica "el incumplimiento de Moreno Bonilla" con el desdoble de la carretera Almonte-Matalascañas

HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal de Vox Almonte, José Joaquín de la Torre, ha criticado "el incumplimiento de Moreno Bonilla" con el desdoble de la carretera A-483 que une los núcleos urbanos de Almonte y Matalascañas.

Junto al diputado provincial de Vox en Huelva, Miguel Ángel Sánchez, y su homólogo en Sevilla, Rafael García, el concejal almonteño ha recalcado que "el presidente de la Junta ha anunciado que ahora se van iniciar las obras desde Almonte hasta El Rocío", incidiendo en que "después de seis años, no sólo no va a cumplir con la promesa de desdoblar la carretera hasta Matalascañas, sino que lo que va a hacer es un tercer carril que ni siquiera abarca el trayecto completo".

Además, De la Torre ha destacado que "la Junta tampoco se ha preocupado de reparar el tramo de carretera que une Hinojos con Almonte, que está igual o peor que la A-483". En este sentido, ha indicado que "hay un cambio drástico en la A-474 en el momento en el que entramos en la provincia de Huelva, puesto que la parte que conecta Hinojos con Pilas está en unas condiciones bastante mejores".

En clave provincial, Sánchez Cuéllar ha señalado que "este es uno de los muchos ejemplos que evidencian los desequilibrios territoriales en materia de inversión que Huelva sufre por parte del Gobierno autonómico". Por ello, ha recordado que "desde la Diputación de Huelva, Vox está teniendo un papel muy activo en la Mesa de las Infraestructuras para reclamar todas aquellas obras que son de justicia para los onubenses y que ni PP ni PSOE han traído a nuestra tierra, incumpliendo sistemáticamente sus promesas electorales con todos los ciudadanos".

Por su parte, García Ortiz ha subrayado que la A-483 es una carretera que "no sólo es de uso diario para los vecinos del término municipal de Almonte, sino que ahora, durante el período de verano, es una vía muy utilizada por la población de la provincia de Sevilla". Asimismo, ha advertido que "mientras la Junta no emprenda las obras que esta carretera necesita desde hace años, lo que está en juego es la seguridad de los usuarios, porque esta infraestructura no está en condiciones de asumir el volumen de tráfico al que está expuesta en los meses de más calor".