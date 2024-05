La Universidad de Huelva reconoce a cinco estudiantes de Doctorado por su Productividad Científica

HUELVA, 17 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigación en Química Sostenible (Ciqso) de la Universidad de Huelva (UHU) ha premiado a cinco estudiantes de Doctorado en el acto de entrega de sus Premios a la Productividad Científica, una convocatoria dirigida a estos estudiantes con el objetivo de "motivarles a continuar y superarse en los próximos años".

Según ha indicado en una nota, en esta ocasión, los premiados han sido el doctor Adrián Zafra Pérez (LCA), Hellen Videa Dubón (LSOC), JialeiChen-Wu (LSIFO), Cristóbal Romero Guzmán (LSMQC) y la doctora Anabel Moreno Rodríguez (LCA), quienes han recogido sus distinciones en un acto celebrado en el propio Ciqso.

Los premios, que en esta ocasión han reconocido a los estudiantes de Doctorado por sus trabajos desarrollados en los años 2022 y 2023, son otorgados por la Comisión de Investigación del Centro de Investigación en Química Sostenible de la Onubense, que está formado la subdirectora del Ciqso y un miembro de cada grupo del centro.

Durante el acto de entrega de los premios, que estuvo presidido por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UHU, José Rodríguez Quintero, los galardonados y galardonadas realizaron una breve presentación de sus trabajos. En el caso del doctor Adrián Zafra Pérez (LCA), el premio se le ha concedido por su trabajo titulado 'Aerial monitoring of atmospheric particulate matter produced by open-pit mining using low-cost airborne sensors', publicado en 'Science of the Total Environment'.

Por su parte, Hellen Videa Dubón (LSOC) ha sido premiada por su trabajo 'Revealing unbound-diketiminate anions: structural dynamics from cesium complexes', publicado en 'Dalton Transactions'.

De otro lado, el premio otorgado a JialeiChen-Wu (LSIFO) ha sido por su trabajo 'Photofunctional Scope of Fluorescent Dithienylethene Conjugate swith Aza-Heteroaromatic Cations', publicado en 'Advanced Materials'. 'Effect of pressure on the carbón dioxide hydrate-water interfacial free energy along its dissociation line' es el título del trabajo realizado por Cristóbal Romero Guzmán (LSMQC), que ha sido publicado en Journal of Chemical Physics.

Por último, la doctora Anabel Moreno Rodríguez (LCA) ha sido premiada por su trabajo titulado 'Introducing the Catalytic Amination of Silanesvia Nitrene Insertion', publicado en 'Journal of the American Chemical Society'.