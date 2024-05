Sanz critica al PSOE por "ponerle la zancadilla a Andalucía" tras recurrir el decreto de simplificación

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado este miércoles que el PSOE está "poniéndole la zancadilla al futuro de Andalucía", tras promover este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional al decreto de simplificación administrativa de la Junta, extremo que el consejero ha calificado de "operación política".

A pregunta de los periodistas antes de presidir la reunión del Comité Asesor del Plan Romero 2024 en Huelva, el consejero ha manifestado que "cuesta pensar que haya alguien que se pueda oponer a que se simplifiquen los trámites, a que se reduzca la burocracia, a que Andalucía pueda ser la comunidad autónoma con menos burocracia para invertir y crear empleo".

"No hay nadie que esté en contra, salvo el señor Espadas y el PSOE, y, por tanto, es un recurso político, ya que lo recurren todo porque el primer decreto ya lo recurrió, por lo que no nos sorprende", ha subrayado Sanz para hacer notar la "contradicción" de que el argumento de Espadas para el recurso es que es "una barbaridad institucional", y, "sin embargo el Gobierno de España, que creo que tiene más bases jurídicas que el señor Espadas, no va a recurrir el texto".

"Parece un poco extraño, porque Espadas podría haber hablado con el Gobierno y le hubiera aclarado que este nos ha pedido una negociación de un artículo de un documento de 700 folios. Además de que le hemos dicho que estamos dispuestos a negociar para no presentar ningún recurso de inconstitucionalidad. Me parece un poco contradictorio que el señor Espadas diga que es absolutamente inconstitucional y el Gobierno de España, que tiene servicios jurídicos bastante más potentes, no lo vaya a recurrir y nos haya anunciado un grupo de trabajo, cosa que ya hemos hecho", ha explicado.

Al respecto, Sanz ha incidido en que el Gobierno de España "iba a recurrir 16 normas, en 14 hemos llegado a acuerdo y en otras dos teníamos razón y no ha habido ni que llegar a acuerdo porque se han dado cuenta", por ejemplo, con la ley de policías locales "querían recurrir una parte de la norma pero esta se basaba en el texto que se había aprobado en el 2001 en la época del PSOE, y le demostramos que nosotros no habíamos cambiado el texto".

"A mí lo que me sorprende, salvo que solamente sea un recurso político del señor Espadas, es que le interese que Andalucía no avance, no progrese, y que no seamos un modelo. Toda España se está fijando en Andalucía gracias a este modelo de simplificación, salvo el señor Espadas", ha enfatizado.

LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, preguntado por el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de Gobierno andaluz acordó interponer en julio del pasado año contra la ley estatal de vivienda y que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) debía analizar este martes, Sanz ha indicado que "desconocen el resultado de la decisión".

Al respecto, ha explicado que dicho recurso se interpuso por "los graves perjuicios que ha traído al encarecimiento del precio de la vivienda y del precio del alquiler", toda vez que ha mostrado su convencimiento de que llevan "razón", porque "hay bases suficientes para esa inconstitucionalidad".