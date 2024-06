PSOE pide "urgentemente" las obras en las casas de los maestros de Punta, "un estercolero al lado de un colegio"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, María Márquez, ha lamentado este miércoles que la Junta de Andalucía esté "permitiendo" que las casa de los maestros, adosadas al Colegio Santo Cristo del Mar de la localidad y que "pertenecen al centro", se estén convirtiendo "en un estercolero", llegando a tener incluso "ocupas", después de que la Consejería de Desarrollo Educativo "anunciara en 2022 que se iniciarían las obras para hacer salón de usos múltiples para el centro" y solicita que se hagan de forma "urgente".

Así lo han manifestado Márquez, quien ha visitado la zona, acompañada por el secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, que ha subrayado que se trata de un tema que "preocupa no solo a la comunidad educativa del colegio, sino también a los vecinos que viven en esta zona del pueblo", toda vez que ha señalado que la Consejería anunció las obras en 2022 "pero a la fecha en la que estamos el delegado a veces dice que hay proyectos, otras veces que no hay dinero, otras que depende de los fondos de Europa y alguien está engañando a la AMPA del centro y está haciendo daño a la educación pública de Punta Umbría".

Márquez ha subrayado que ha acudido a "respaldar y a apoyar" al AMPA de este centro "que está defendiendo legítimamente los intereses de un centro educativo que vive una situación escandalosa" y que pide que "las casas se rehabiliten", criticando que el Ayuntamiento de Punta Umbría y la Junta de Andalucía "están mareando la perdiz" y "engañando a la gente de Punta Umbría".

"Nos parece escandaloso lo que está pasando. En estos momentos corremos el riesgo de que las casas de los maestros que están justo al lado de un colegio público donde todos los días están niños se convierta en un estercolero. Solo hay que verlas para preocuparse de la insalubridad y entendemos perfectamente la preocupación de los padres que traen todos los días los niños al colegio y de los vecinos que viven en esta zona", ha manifestado Márquez.

En este sentido, ha señalado que "el Partido Popular ha engañado a la gente de Punta Umbría" porque en el año 2022 "anunciaron una obra para la reforma y ahora dicen que no van a hacer la obra porque no hay dinero", algo que ha tildado de "totalmente falso".

Al respecto, la socialista ha criticado que el Gobierno de la Junta "ha devuelto de fondos europeos, solo para infraestructuras, 1.600 millones de euros, que calculado hubiera dado para construir más de cien colegios nuevos", señalando que la reforma tiene un presupuesto de "algo más de un millón de euros", por lo que ha pedido que "no nos cuenten cuentos". "No se ha hecho la obra, no se ha hecho la reforma por falta de gestión, por falta de voluntad y porque no les interesa absolutamente nada", ha añadido.

"Y lamentablemente el pueblo de Punta Umbría tiene que cargar con que tienen un alcalde que está más interesado en agradarle al señor Juanma Moren, del Partido Popular, que en defender los intereses de sus vecinos. Está claro que Hernández Cansino no tiene la camiseta de Punta Umbría, tiene la camiseta del Partido Popular. Y sólo hay que ver las imágenes para ver que están convirtiendo las casas de los maestros en un verdadero estercolero justo al lado de un colegio", ha remarcado.

Márquez considera que esto es "absolutamente escandaloso y vergonzoso" y que el PSOE le pide "al PP, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Punta Umbría que de manera urgente e inmediata, se acometan las obras", ha enfatizado.

PEDIRÁN "EXPLICACIONES" EN EL PARLAMENTO

La socialista ha remarcado que el PSOE "dejó en el año 2018 una partida presupuestaria para la reforma de las casas de los maestros" y que en el 2022 "el PP anunció que había una adjudicación de la obra y hasta la fecha absolutamente nada" y "la excusa de que no hay dinero es falsa" por lo que piden "que de manera inmediata se pongan las pilas".

Asimismo, ha anunciado que el PSOE lleva este jueves esta cuestión al Parlamento de Andalucía para "pedir explicaciones directamente a la consejera de Educación, para que le dé respuesta a los vecinos de Punta Umbría y especialmente al AMPA y a las familias que tienen a sus hijos en este centro".

Por su parte, Jesús Ferrera ha lamentado la "impotencia" que tienen los socialistas puntaumbrieños con "un Ayuntamiento que está plegado a los intereses del Partido Popular y que está más preocupado por no hacer daño a la imagen de Moreno y al PP", por lo que "no nos queda más remedio que recurrir a los compañeros del Parlamento para que se enteren todos los andaluces cuál es el modelo de educación pública que la señora Patricia del Pozo y el señor Moreno tienen en Punta Umbría.

Finalmente, ha acusado al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, de "estar jugándose su fichaje por el PP, para volver a su casa, de la que fue expulsado" y, a su juicio, "le preocupa poco la educación en este pueblo".