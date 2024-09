PSOE lamenta el "ataque de la Junta" a la juventud de Huelva tras "quitar casi 1,6 millones del bono alquiler"

HUELVA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Javier Huete, ha lamentado este miércoles el "nuevo ataque del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la juventud de Huelva quitándoles cerca de 1,6 millones de euros destinados para el bono de alquiler joven para repartirlos entre otras provincias".

Huete señala que la vivienda es "la principal problemática de la juventud en nuestra provincia, donde tenemos que destinar entre 60 y 70% de nuestros ingresos mensuales en pagar un alquiler, y no se entiende cómo Moreno decide derivar más de un millón y medio de euros que deberían de haber venido para Huelva para el resto de provincias", hecho que ha calificado de "nuevo maltrato para la juventud de nuestra tierra".

Al hilo de ello, ha apuntado que "ya lo viene haciendo desde el comienzo con el bono joven de alquiler. Se trata de una medida del Gobierno de España y la Junta de Andalucía solo tenía que gestionar, repartir el dinero entre los beneficiarios y lo ha hecho de una manera nefasta, porque aún a día de hoy hay jóvenes que no han recibido el total de la cuantía que deberían de haber recibido con más de un año de retraso. Por tanto, una gestión nefasta de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Moreno".

El esta línea, ha señalado que "la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada porque lo poco que tenía que hacer lo ha hecho mal. No ha puesto ni un solo euro encima de la mesa para invertir en vivienda, para la juventud, que también lo que la Junta de Andalucía invierta dinero en nosotros y no lo ha hecho, solo ha solo se ha dedicado a poner trabas y a echar frenazo a cualquier avance para la juventud".

"La hoja de ruta del Partido Popular es la de frenar cualquier avance de la juventud de nuestra tierra, como viene haciendo también con la universidad pública que viene desde el principio con recortes en su presupuesto, como viene haciendo con la sanidad y con la educación, con recortes en líneas educativas, con recortes, en plazas para la formación profesional para que estudie únicamente que se lo pueda permitir y mientras tanto la juventud de Andalucía con el agua al cuello", ha apostillado.

Por último, ha advertido que "ante estos ataques siempre tendrá en frente a la Juventud Socialista y al Partido Socialista para reivindicar todas las necesidades que tenemos la juventud y para denunciar este acoso y derribo, por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno del PP de Moreno, a la juventud, especialmente, a la de Huelva".