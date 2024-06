Moreno llama a "votar masivamente" al PP para "no truncar el ciclo de cambio, progreso y bienestar en Andalucía"

HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-Andaluz, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que el próximo domingo "nadie se puede quedar en casa, hay que ir a votar" porque "nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro", toda vez que ha señalado que el voto es "la única arma útil para cambiar las cosas" ante "el descontento".

Así lo ha reafirmado en un acto de campaña celebrado en Huelva, donde ha estado acompañado del presidente provincial del partido, Manuel Andrés González, y la alcaldesa de la capital onubense, Pilar Miranda. Entre las razones argumentadas por el presidente andaluz para resaltar la "importancia" de las elecciones europeas del 9J, está el futuro de Huelva.

Al respecto, Moreno ha destacado que estas también son "las elecciones de Huelva" porque esta provincia "tiene mucho por delante que crecer y ofrecer". "Tiene muchos motores para que este avión vuele muy alto, y en esto trabajamos y tiene mucho que ver la UE". Así, ha destacado que "ya hay 3.000 millones de euros de inversión industrial en cartera, mil de ellos ya en ejecución en la planta de hidrógeno verde de Cepsa, y que podrían llegar hasta casi los 5.000 millones en los próximos años".

Así, en su opinión, Huelva va a ser "la capital industrial de Andalucía, va a tener el mayor peso de PIB en Andalucía y va a ser pionera en una energía completamente novedosa, que va a se estratégica en Europa y va a generar una cadena de valor muy importante para el empleo y el progreso de la provincia".

Tras destacar la fortaleza de la agricultura y la ganadería onubenses, así como el crecimiento del turismo hasta un 70% en los últimos años, Moreno ha remarcado que "tenemos un motor industrial, agrícola con valor añadido, turístico y falta el tecnológico" y "para completar ese mapa necesitamos infraestructuras y fondos europeos".

"Y para eso necesitamos aliados en Europa, comisarios que entiendan las necesidades de Huelva y de Andalucía "para poner este tren en otra vía que llegue más lejos. El 9J estamos hablando de Lepe, de Valverde, estamos hablando de Huelva, de cada uno de los problemas de Huelva", ha insistido.

Además, ha subrayado que "no hay otras elecciones que sean más de Huelva que las del próximo domingo" y, por ello, ha advertido de que "no puede haber ningún agricultor que sea ajeno a esto, ningún ganadero, empresario, o trabajador que diga que no va a votar, porque nos jugamos el porvenir de nuestros hijos y nietos".

Además, el líder andaluz del PP ha explicado que a partir del 9 de junio en Europa se va a decidir "el futuro de miles de millones de euros" y "hay que aprovechar que ahora Andalucía ha logrado un hueco, tras cinco años de trabajo intenso en las instituciones europeas para que se entiendan las necesidades de esta comunidad especialmente en materia de agua".

Así pues, ha señalado que si la familia del Partido Popular Europeo es la "primera fuerza el próximo domingo, tenemos el compromiso" de que "por primera vez haya un programa de ejecución de políticas hídricas, que sepan en Europa que hay una parte que necesita agua para vivir y progresar".

"Además, conseguiremos que haya un comisario con competencias de agua, para que cuando Andalucía lo necesite tenga una puerta donde hay alguien que le escuche con capacidad de entenderle, y también que tengamos la posibilidad de que parte de esos fondos podamos usarlo en algo tan urgente para nuestro presente y nuestro futuro como es el agua", ha añadido.

Ante ello, Juanma Moreno ha incidido en que "Andalucía tiene retos complejos por delante" y aunque "hay datos que nos van diciendo que esta parte maravillosa del sur de España se está transformando y va a ser determinante para el futuro de nuestros hijos y nietos, nos queda mucho por hacer".

Tras resaltar que Andalucía crea uno de cada tres empleos en España, el líder en trabajo autónomo, líder en exportaciones y atrae un 83% más de inversión extranjera, ha pedido a los onubenses y a todos los andaluces "ayuda" para que "no trunquemos este ciclo de cambio".

"VOTAR AL PP ES EL VOTO ÚTIL ANTE LA POLÍTICA DE BLOQUES DE SÁNCHEZ"

Para terminar, Juanma Moreno ha apelado a todos aquellos que estén "descontentos con la política de bloques de Sánchez y de su intento permanente de dividir a la sociedad y a los españoles con el único objetivo de mantenerse en el poder a coger el domingo la papeleta del Partido Popular".

"Ante eso, hay un arma que es definitoria, que es útil, que es votar masivamente al PP para reaccionar, para protestar y cambiar las cosas. Ese es el arma que puede cambiar todo aquello que no nos gusta", ha aclarado pidiendo a los andaluces "tomarse en serio estas elecciones europeas". "Ayudadnos a ganar y seguiremos por la senda de progreso y bienestar" que Andalucía emprendió hace cinco años, ha zanjado.