Miranda pide al PSOE y administraciones "unidad" para el AVE y tilda la respuesta de Puente de "desagradable"

HUELVA, 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha pedido este jueves "unidad" a todas las administraciones y al PSOE de Huelva con el Ayuntamiento para la llegada del AVE y las mejoras de las infraestructuras, algo que considera "de justicia social porque los territorios tienen que estar equilibrados y nosotros estamos cada vez peor", toda vez que ha tildado la respuesta del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este miércoles a la diputada del PP Bella Verano de "desagradable".

Así lo ha manifestado Miranda en rueda de prensa a preguntas de los periodistas, donde ha lamentado que este miércoles fue "un día desagradable" porque "ante la pregunta educada de la diputada, la contestación fue muy desagradable, por ser suave", al tiempo que ha reiterado que el ministro "mintió" al decir que recibiría a los alcaldes, porque ella ya lo pidió "y llegó una carta diciendo que no me iban a recibir, que no era necesario".

En este sentido, ha subrayado que Puente "no contestó a la pregunta", pero que su viaje a Madrid ha servido también para tomar la palabra al ministro, por lo que ha aprovechado "la oportunidad para volver a pedir que nos reciba". "Cuando le llamo como alcaldesa represento a todos los onubenses, por lo que tiene la obligación de recibirme, igual que yo tengo la obligación de recibir a los vecinos de Huelva".

"Hoy ya la carta la acabo de firmar y va para Madrid, así que yo espero que nos sentemos. Y yo voy a seguir insistiendo, porque es mi obligación. Igual que es mi obligación pedirle al presidente de la Junta, es mi obligación pedirle al Gobierno", ha añadido.

En este punto, la alcaldesa ha señalado que "las demás ciudades van mejorando los servicios y nosotros nos quedamos estancados con lo mismo de hace 40 años", por lo que "vamos empeorando". Al respecto, ha insistido en que "Huelva vive un momento con una transformación urbanística, económica y social importante en el que estamos integrando el puerto de la ciudad, sabemos que vienen proyectos muy importantes de energías renovables, y no podemos permitirnos el no estar en la vanguardia. No podemos permitirnos que se frene el desarrollo de Huelva por culpa de las infraestructuras".

Por ello, ha solicitado la "unión" de todas las administraciones "y me gustaría que también la subdelegada del Gobierno nos apoyara, igual que me gustaría que nos apoyaran los diputados del PSOE. Yo creo que esto no es una cuestión política, es una cuestión de justicia social. Y tenemos que ir todos unidos en la misma dirección", ha añadido.

Miranda ha explicado que este mismo jueves se ha encontrado con el exalcalde socialista, Gabriel Cruz, actualmente concejal en la oposición y diputado nacional, al que le ha pedido que "ayude" porque "tenemos que dejar individualismos a un lado, tenemos todos que aportar, tenemos todos que unirnos para conseguirlo. Esto no es cuestión de ponerse uno la medalla u otro, es cuestión de que se lo ponga la ciudad y que se haga justicia social", ha enfatizado.

"Aunque ayer no se comprometió para nada, si nos va a recibir lo veo como una oportunidad y espero convencerlo, y sobre todo, espero que toda la ciudad esté conmigo. Si yo ahora mismo quiero que se haga el Materno Infantil, aunque es una petición a la Junta de Andalucía, yo lo pido. Pues lo mismo pido a los políticos del PSOE de Huelva, que lo pidan, que me ayuden, que nos unamos todos porque es una cuestión vital para Huelva que se mejoren las conexiones por carretera, que nunca más quiten un carril a Huelva para dárselo a los sevillanos, esto es una vergüenza, que nosotros tengamos que ir más despacio para que ellos tengan otro carril más y algunas veces está parado, eso es inadmisible", ha subrayado.

Asimismo, la alcaldesa dicho que Huelva "necesita el aeropuerto" y considera una "vergüenza" que fuera de interés general y "de buenas primeras le quitan el interés general". "Esto es como el puerto, el puerto de Huelva es de interés general" si el aeropuerto no lo es "pierde competitividad, pierde oportunidades, pierde subvenciones, pierde de todo".

Finalmente, Miranda ha lamentado que, además de no tener en Huelva Alta Velocidad "tampoco tenemos unos trenes en condiciones", que "se están estropeando un día sí y otro no y es una vergüenza". "Y el corredor del Atlántico, tenemos que tener en el 2030 la doble vía y no se han empezado los trabajos, si no se empiezan los trabajos nunca los vamos a terminar".