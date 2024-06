Fernández-Pacheco explica el martes en comisión el cumplimiento de la Junta del Plan Doñana

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Andalucía afronta la semana entrante una semana de trabajo marcada por la comparecencia de los consejeros en sus respectivas comisiones, así como del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado.

Serán cinco integrantes del Gobierno andaluz quienes lo hagan y entre ellos, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quien explicará el martes el nivel de ejecución de la Junta de Andalucía del acuerdo firmado con el Gobierno sobre el denominado Plan Doñana. Lo hará a propuesta del Grupo Socialista.

También deberá explicar las actuaciones de su departamento sobre la aplicación de la Ley de restauración de la naturaleza en Andalucía.

La rendición de cuentas de miembros del Ejecutivo autonómico comenzarán esa jornada con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien abordará tres asuntos: la mediación penal de Andalucía; informes y situaciones de incompatibilidad en la Administración de la Junta de Andalucía; y balance de los dos primeros años de legislatura.

En este mismo día Mellado abordará una cuádruple comparecencia. Será sobre la estabilización de la plantilla de la RTVA, como le han pedido el Grupo Popular y el Socialista; sobre la programación del verano de 2024; la situación del programa Los Reporteros, y las medidas ante la recogida de firmas del Comité Intercentros de la RTVA.

El miércoles el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, abordará la situación del Servicio de Metrología de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), así como la planificación industrial de Andalucía.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, explicará el jueves el balance de los dos años de gestión de este departamento tras las elecciones andaluzas de 19 de junio de 2022.

En este jornada la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, afrontará una doble rendición de cuentas sobre las actuaciones de su departamento para garantizar el acceso a la vivienda ante la subida de precios y sobre el acuerdo firmado con el Gobierno del Programa de Rehabilitación de 2.700 viviendas y la construcción de otras 1.500 sostenibles con los Fondos Europeos Next Generation y el Plan Ecovivienda.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, explicará en este jornada la participación de Andalucía en NECSTouR (Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism) y sobre el impacto del número de visitantes en las condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería y el turismo y, especialmente, de las camareras de piso.

DICTAMEN DE PROYECTOS DE UNIVERSIDADES ALFONSO X Y EUROPEA

El trabajo parlamentario se proyectará en la reunión el martes de la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación, donde se abordará el dictamen sobre dos proyectos de ley, los de reconocimiento de las universidades privadas Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y Europea de Andalucía.

En esta jornada también se reunirá el Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial, ante el cual se producirán siete comparecencias, entre ellas, la de un representante del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y de la empresa Randstad Research.