Espadas augura un "punto y aparte" para el PSOE-A ganando el 9J en Andalucía: "Vamos a callar la boca a los tristes"

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha llamado este jueves a la militancia de su partido a realizar una campaña electoral de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio "potente, puerta a puerta, total", para conseguir la victoria socialista tanto en España en general como en Andalucía en particular, algo que ha dado por hecho que va a suceder y que va a servir de "punto y aparte" para su partido y para "callar la boca a los tristes", que son su "especialidad", ha añadido.

Así lo ha manifestado Juan Espadas en el acto de apertura de campaña del PSOE de Andalucía para las elecciones europeas, celebrado en El Rocío --en Almonte (Huelva)--, en el que también han intervenido la eurodiputada del PSOE y candidata a la reelección Lina Gálvez; la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y su homóloga en el PSOE de Almonte, Macarena Robles.

Al inicio de su intervención en este acto, Juan Espadas ha advertido de que en estas elecciones "nos jugamos todo o nada", y por eso ha incidido en pedir a la militancia socialista "una campaña total, fuerte, de ilusión, en la que transmitamos la importancia de lo que aquí se juega".

En esa línea, ha subrayado que el PSOE se juega "en todos los rincones de España" en estas elecciones ser "la fuerza más votada", algo que ha augurado que va a suceder cuando ha proclamado que los socialistas van a "ganar las elecciones en España y en Andalucía".

Así, Juan Espadas ha vaticinado que, el domingo 9 de junio "por la noche, saldremos en San Vicente --la calle de Sevilla donde se ubica la sede regional del PSOE andaluz-- y anunciaremos el triunfo del PSOE, en España y en Andalucía".

"Y vamos a callar la boca a todos los tristes que, como sabéis, son mi especialidad, son la gente que me pone, la gente que me estimula cada día para trabajar por lo mejor de la gente, porque merece la pena", ha añadido el secretario general del PSOE-A, que durante su intervención ha recordado la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, y ha reivindicado las políticas que "abandera" actualmente el Gobierno de España en la Unión Europea.

En esa línea, ha proclamado que "hoy España da mucho más de lo que recibe en términos políticos", porque "está dando lecciones de buena política", y ha defendido que "hemos dado una lección a Europa y a la socialdemocracia en el mundo de que se puede generar riqueza y proteger a la gente". "Esa es la clave y el argumento por el que vamos a ganar las elecciones", ha añadido.

"DIQUE DE CONTENCIÓN" FRENTE A LA "EXTREMA DERECHA"

Juan Espadas, además, ha llamado a los socialistas a volver a ejercer de "dique de contención" para "parar a la derecha y extrema derecha en el Parlamento europeo", y ha subrayado que para eso el PSOE tiene que hacer "un esfuerzo monumental", y especialmente el PSOE de Andalucía por ser "la federación más grande" del partido.

El líder de los socialistas andaluces ha sostenido que en estas elecciones "lo que está en juego es la democracia", y tras ello ha evocado los tiempos de la pandemia de Covid-19 vividos en esta legislatura europea y ha acusado a los 'populares' de haber "boicoteado" durante esos años "todo lo que pudieron boicotear", desde las declaraciones de estados de alarma a los "fondos europeos" para la recuperación, según ha criticado.

Juan Espadas ha defendido que España acude a estas elecciones con una situación económica que es "de las mejores" ahora mismo en Europa, por lo que ha subrayado que en estos comicios hay que "consolidar" esa línea, porque la otra opción supondría "hundirnos".

Además, el líder del PSOE-A ha aludido en su intervención a los "conflictos bélicos muy importantes" que hay ahora mismo en el mundo, y concretamente al que se vive en Oriente Próximo, y ha defendido que el Gobierno de España también está ejerciendo en este contexto una posición de "liderazgo" en el seno de la UE para "trabajar por la paz", y al respecto ha vuelto a aplaudir la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reconocer oficialmente el Estado palestino, y ha defendido el "reconocimiento de dos Estados --Israel y Palestina-- que trabajen por la paz" en esa región del mundo.

Por otro lado, Espadas ha aludido a la controversia que ha enfrentado en los últimos tiempos al Gobierno andaluz de Juanma Moreno y al Ejecutivo de Pedro Sánchez a propósito de la proposición de ley que PP y Vox registraron en el Parlamento andaluz para la regularización de zonas de regadío en el entorno del espacio natural de Doñana, y ha acusado al PP de haber "mentido y mucho a la gente" de la comarca donde el PSOE-A ha celebrado este acto de inicio de campaña, y ha reivindicado la acción de Pedro Sánchez y de su vicepresidenta tercera y cabeza de cartel socialista en estas elecciones, Teresa Ribera, para "sacar la pata de donde la metió" el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"UN PUNTO Y APARTE"

Juan Espadas ha concluido declarándose "convencido" de que estas elecciones van a suponer "un punto y aparte en la historia de estos últimos años" que ha sido "dura, difícil" para su partido, marcada por "una travesía complicada" desde la oposición al Gobierno andaluz del PP-A, y en ese sentido ha señalado que "la recuperación está ya mucho más cerca".

"No me valen ni los cantos ni las opiniones que, con características un poquito depresivas, quieran decir que aquí nos queda derecha y PP para rato", ha advertido Juan Espadas antes de concluir que "sólo quedará PSOE de Andalucía para rato, para ganar elecciones, para recuperar el Gobierno de Andalucía en 2026 y los ayuntamientos en 2027". "Eso empieza el 9 de junio por la noche ganando las elecciones europeas y dando el do de pecho", ha concluido sentenciando.

LINA GÁLVEZ TAMBIÉN AUGURA LA VICTORIA SOCIALISTA

Por su parte, la eurodiputada y candidata a la reelección Lina Gálvez ha comenzado su intervención augurando que el PSOE va a "ganar" estas elecciones porque tiene "el mejor equipo", y ha reivindicado el lema de su partido de cara a estos comicios, el de que "necesitamos más Europa", pero "no cualquier Europa, no la de los hombres de negro", según ha apostillado antes de advertir contra partidos que "quieren cargarse el propio proyecto europeo".

Lina Gálvez ha llamado a "pensar qué Europa queremos", y a "parar" en estas elecciones a quienes "quieren privatizar, convertir nuestros derechos en sus negocios", ha advertido en referencia a "esa derecha" que, según ha denunciado, quiere que los que más tienen "acumulen más". Frente a ello, ha reivindicado las políticas europeas "socialdemócratas" que han permitido a la población salir de la crisis de la pandemia de Covid-19 con "igualdad" y con "más empleo", según ha resaltado.

Además, la eurodiputada ha elogiado el papel de la cabeza de lista socialista en estos comicios, Teresa Ribera, como vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para articular la salida de la "crisis inflacionista" derivada de la invasión rusa de Ucrania a través del mecanismo de la "excepción ibérica".

Por su lado, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha valorado como "un orgullo y una satisfacción" que el PSOE de Andalucía "haya elegido Huelva para dar el 'pistoletazo' de salida" al inicio de esta campaña, y ha defendido que no era únicamente "un guiño" del secretario general, Juan Espadas, sino muestra de su "compromiso con los agricultores" de la comarca de Doñana.

Limón ha defendido que las elecciones del próximo 9 de junio son "muy importantes" porque en ella hay que "elegir entre dos proyectos, uno progresista que nos va a seguir haciendo avanzar, crecer a nuestros pueblos, seguir teniendo cohesión territorial y social", y, por otro lado, el "populismo" y "la extrema derecha que tenemos que seguir combatiendo", según ha manifestado.