Sanz asegura que la creación del Instituto de Salud "no implica la eliminación de funciones" de la EASP

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que la creación del Instituto de Salud de Andalucía "no implica la eliminación de funciones" de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, sino su "potenciación" en tareas propias como las de formación y consultoría en las que incluso contará "con mayor coordinación y recursos compartidos".

Así lo ha defendido en sede parlamentaria en respuesta a una pregunta del PSOE relativa a "centralización de los organismos de Granada" que le ha formulado la parlamentaria Olga Manzano, después de que, este pasado miércoles, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobara la ley de creación del Instituto de Salud de Andalucía, un organismo resultante de la fusión de la EASP y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, además de aglutinar también una parte de la estructura de la Consejería de Salud, la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud.

Con aspectos transversales que afectan a la salud pública entre sus cometidos, las funciones de la EASP tras este cambio "seguirán siendo las mismas" y "así lo dicen" los objetivos generales del proyecto de ley, según ha detallado Sanz, por lo que "de centralización nada", ha espetado a los socialistas a quienes no ha aceptado "lecciones ningunas" de defensa a Granada, afeándoles "haber robado" a la ciudad de la Alhambra la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, en referencia a la decisión del Gobierno de ubicarla en A Coruña tras un proceso en el que se postuló esta capital andaluza.

Ha pedido también al PSOE no fomentar un "posible conflicto entre dos provincias" pues la EASP, ha reiterado, "va a seguir donde está" con unos trabajadores y unos recursos que "se seguirán gestionando desde Granada", ha respondido Sanz a Manzano, a quien ha acusado de no haberse leído el proyecto o no haber estado presente en el debate en que se dio luz verde a la creación del nuevo Instituto de Salud.

También de difundir "desinformación" calificando de "bulo" una referencia de la parlamentaria socialista a los remanentes del Patronato de la Alhambra y Generalife, pues, ha mantenido Sanz, con el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, "todo el remanente" del monumento nazarí "ha ido dirigido a inversión para la provincia de Granada".

En su intervención, Manzano ha preguntado al titular andaluz de Presidencia "por qué" en la Junta "roban" a los granadinos "aquellos organismos que han crecido" y "se han consolidado" y "dado prestigio a Granada", descapitalizando, ha mantenido la parlamentaria socialista, sus "fortalezas".

El "golpe más duro" en este capítulo ha sido el referente a la EASP para "diluirla" en el nuevo Instituto de Salud, con sede en Sevilla, según ha resaltado Manzano, quien ha advertido que en la Junta "serán los culpables además cuando no sea elegida Granada como sede de la Agencia Española de la Salud Pública".

Todo ello, ha detallado Manzano, tras haberse "cargado" la EASP en el marco de un "proceso perfectamente planificado" para quitar autonomía e independencia a organismos también como el Parque de las Ciencias o Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, manteniendo en este contexto la dirigente socialista granadina que "Moreno Bonilla roba a la provincia de Granada".