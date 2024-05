PSOE denuncia el cobro en metálico a empresarios para el patrocinio de las fiestas en Vegas del Genil

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Vegas del Genil (Granada) ha denunciado "presuntas irregularidades" en el Ayuntamiento de la localidad por el "cobro en metálico a empresarios y comerciantes locales mediante sobres para el patrocinio del programa de las fiestas del municipio", que se celebrarán a finales del próximo mes de junio.

El portavoz del grupo municipal socialista, Leandro Martín, ha censurado esta supuesta conducta "impropia y sospechosa un año después de la llegada del equipo de gobierno del PP y Vox al Ayuntamiento".

"A la parálisis en la gestión del último año, por la que hemos pasado de ser un municipio con el cien por cien de servicios públicos a quedarnos sin ninguno, tenemos que sumar ahora malas prácticas al comprobar que en Vegas del Genil habría vuelto el PP de los sobres y del dinero en B", ha apuntado.

El socialista ha explicado que algunos empresarios del municipio han recibido correos electrónicos y mensajes que decían lo siguiente: "El pago puede efectuarse como ustedes prefieran, en efectivo donde le devuelven un recibo, siendo así en el Ayuntamiento, llevando el dinero en un sobre con el nombre de la empresa y dejándolo a la secretaria personal de la alcaldesa. O bien mediante transferencia bancaria donde se le puede proporcionar una factura, a esto tendríamos que sumarle el IVA".

Este sistema, según ha indicado Martín, "nos avergüenza" y ha causado sorpresa entre el empresariado al igual que en el grupo municipal socialista, cuando "ellos han contactado con nosotros para cerciorarse que era verdad y no una estafa.

Confirmándose que era real, cuando desde el gabinete de Alcaldía se les ha corroborado que esta era la forma de proceder para anunciarse en el libro". "Son presuntas prácticas poco éticas", ha subrayado para incidir que "más si cabe en un momento en el que todas y todos los españoles estamos declarando a Hacienda nuestra recaudación de 2023".

En ese contexto, "vemos cómo el Ayuntamiento de Vegas del Genil y el PP invitan a trabajar en B y a no declarar, pero además con una amenaza, si quieres declarar te tengo que cobrar más. Algo grave viniendo de una administración pública que tiene que ser imagen de escrupulosa legalidad", ha dicho.

Martín ha lamentado que en el citado mensaje se indique que "el dinero llegue al Consistorio en un sobre con el nombre de la empresa pagadora y se le deje a la secretaria personal de la alcaldesa".

"Dinero que no pasará ningún tipo de fiscalización municipal, que desde el grupo municipal socialista desconocemos cuál será su destino, que la ciudadanía no sabrá cuánto se ha recaudado y que no pasará por las cuentas de la intervención municipal", ha censurado el también secretario general del PSOE de Vegas del Genil, que ha anunciado que el grupo socialista estudiará acciones legales.