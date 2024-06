El PP señala al Gobierno por el "abandono" de los restaurantes del embalse del Negratín

GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el municipio granadino de Cuevas del Campo, Francisco Javier Pérez, ha señalado la "lamentable situación en que se encuentran dos de los restaurantes que tradicionalmente daban servicio en la presa del Negratín y que se encuentran cerrados en la actualidad".

Así, ha afirmado que "una vez más comprobamos la falta de interés del gobierno socialista por la provincia de Granada", y ha criticado en una nota que "es inadmisible que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), responsable de la gestión del embalse, permita el abandono del restaurante Negratín y el Cortijo del Cura, que vienen sufriendo numerosos actos de vandalismo y saqueos en los últimos años".

"Es una oportunidad perdida, no entendemos que la CHG no rehabilite y saque a licitación ninguno de los dos establecimientos", ha apuntado el portavoz, quien ha trasladado que "tenemos constancia de que hay personas interesadas en hacerse cargo de estos negocios y no percibimos el más mínimo interés de la administración central en dar solución a este problema".

Pérez ha subrayado que "hablamos de un entorno natural privilegiado y un eje del turismo familiar y de aventura en el corazón del Geoparque de Granada". El portavoz 'popular' ha incidido en la urgencia de que "granadinos y visitantes puedan disfrutar de todas las posibilidades de este espacio para dinamizar la zona y beneficiar a los municipios de la comarca".