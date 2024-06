Montero destaca los avances conseguidos por el Gobierno de Sánchez y lamenta el "acoso de la ultraderecha"

ATARFE (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha destacado todos los avances y logros especialmente en materia social conseguidos en este tiempo en el país "gracias a las políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "nos han permitido conseguir el crecimiento y los datos de empleo que hoy tenemos, en parte gracias al liderazgo de nuestro presidente en Europa".

En un acto en Atarfe de la campaña electoral del 9J junto al secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, y la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández; Montero resaltado los 40 millones de euros aprobados por el Gobierno de España para el acelerador de partículas IFMIF-Dones ubicado en Escúzar.

Durante su intervención ha criticado duramente que el PP “siga sin aceptar que no tiene mayoría para gobernar y tachen al Gobierno de España de ilegítimo, así como “el acoso de la ultraderecha contra Pedro Sánchez”.

“Es una estrategia para deslegitimar al Gobierno democrático. Lo dijo Abascal, a quien se le entiende todo, que había que echarnos a gorrazos. Una estrategia compartida por el PP. Que ya son lo mismo. No hay diferencias entre lo que propugnan ambos. Este país no merece una derecha que no tiene propuestas ni reconoce la legitimidad que emana de las urnas”.

Montero ha incidido en que “están entregados a la confrontación y el insulto y solo quieren ruido para que la gente no escuche todo lo que se está avanzando y para manchar la honorabilidad del presidente de España y su entorno”. Un contexto en el que ha recordado que “votaron en contra del Estado de Alarma en pandemia, que es lo único que nos protegía”.

En clave europea, la vicesecretaria general del PSOE ha aseverado que “no podemos permitir que los aires que vienen de Europa vayan en dirección contraria a la que venimos recorriendo en España desde el primer día en el que las y los socialistas llegamos a Moncloa”.

Finalmente, Montero ha hecho un llamamiento para votar al PSOE porque “tenemos los motivos y las razones para decidir vivir qué momento histórico queremos a pesar del acoso y derribo y la bronca permanente. No vamos a parar hasta que aprendan qué significa ser demócrata”.

“Vamos a ponerlos en su sitio, tenemos una ilusión tremenda para que la Unión Europa cuente con un grupo lo suficiente amplio para defender nuestros intereses, con una mujer al frente como Teresa Ribera”, ha dicho para pedir que mujeres y jóvenes “vuelvan a ser protagonistas ante las urnas como lo fueron en las pasadas elecciones generales para seguir construyendo un proyecto en el que todas y todos tengan un espacio propio y oportunidades”, ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha valorado la bajada récord del desempleo en España y en la provincia, donde 1.680 granadinos y granadinas han salido de las listas del paro y aunque ha reconocido que, “aún queda mucho camino por recorrer para conseguir el pleno empleo”, vamos por el buen camino gracias a las políticas progresistas de un Gobierno que se preocupa por la gente, aprueba leyes para su protección y dispone de recursos públicos para la protección ciudadana”.

Tras lamentar que estos buenos datos algunos salvapatrias los intenten ocultar a través de manipulaciones y fango, Entrena ha explicado que, “aunque se vea lejos, Europa ha estado cerca de proyectos como el AVE, las conducciones de la Presa de Rules, el acelerador de partículas en Escúzar, equipamientos públicos, zonas verdes o el desarrollo de la banda ancha para digitalizar nuestros municipios y garantizar la igualdad de oportunidades”.

“Una Europa progresista y socialista es la que ambicionamos”, ha reconocido. Una Europa de paz que “superó el fascismo de las primeras décadas del siglo XX a través de la democracia y a la que no queremos volver. No queremos a quienes no creen en ella, no queremos una Europa machista, xenófoba, que no cree en la violencia de género. La nuestra es la de los ciudadanos frente a las mercancías, con cabeza verde y corazón rojo para un desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades entre territorios y personas”.

“De estos objetivos y de una Europa humanitaria y abierta hablaremos estos días para que el PSOE sea el gran vencedor de las elecciones”, ha concluido Entrena.

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha subrayado la importancia de los comicios del 9J y ha asegurado que “la ciudadanía y quienes nos dedicamos a la gestión pública somos muy conscientes de la importancia que Europa tiene para el desarrollo de proyectos en nuestros municipios y en el Área Metropolitana”.

Así, ha pedido el voto para el PSOE. “Es la mejor opción para defender nuestros intereses en Bruselas. Yo votaré este domingo con la mano zurda porque quiero más paz y una Europa más feminista y más verde. Quiero las mejores políticas europeas para los agricultores, para la igualdad, para el medio ambiente o para dotar de recursos a nuestros centros educativos”, ha resumido.