La Junta pide "explicaciones" al Gobierno por quedar las obras de Rules "fuera" de los fondos 'Next Generation'

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha considerado este martes que el Ejecutivo central debería dar "explicaciones" sobre cómo piensa acometer la financiación de las obras de conducciones de la presa de Rules (Granada) que han quedado "fuera del marco" de fondos europeos 'Next Generation'.

Así lo ha señalado el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre la financiación de las canalizaciones de Rules.

Al respecto, Ramón Fernández-Pacheco ha subrayado que el tema de las conexiones de la presa de Rules "suscita mucho interés en la provincia de Granada" porque se trata de una gran reserva hídrica de interés general del Estado, que no cuenta con las canalizaciones suficientes para cumplir su principal cometido, que es llevar agua" a zonas que la necesitan.

El consejero de Medio Ambiente ha remarcado que, "después de una negociación no exenta de complicaciones, se alcanzó un acuerdo a través del cual el Gobierno de España iba a financiar el 80% de esa actuación con fondos 'Next Generation'", y "así lo informó en varias ocasiones el propio delegado del Gobierno de España en Andalucía".

"A los agricultores se les pedía la cofinanciación del 20% restante, y la Junta de Andalucía decidió adelantar esos recursos para que los agricultores no se vieran abocados a que la obra no se pudiera ejecutar", ha continuado explicando el consejero antes de agregar que el proyecto, que se adjudicó "en 2022", no está "terminado" aún, por lo que esa obra se ha quedado "fuera del marco 'Next Generation'".

Al respecto, ha comentado que "aquellos que aseguraron que había 105 millones de euros reservados en el marco de los 'Next Generation' para acometer las obras de Rules tendrán que explicar ahora si eso lo van a financiar con otro tipo de fondos europeos, con fondos propios, o es que no lo van a financiar".

"Eso es lo primero que tienen que aclarar" y, "en segundo lugar, hay que dar una respuesta sí o sí a agricultores que representan hasta 2.000 hectáreas de cultivos en la zona de Almuñécar y de La Herradura, que ahora mismo se encuentran en una situación de incertidumbre después de estas últimas noticias", ha continuado manifestando el consejero.

El titular de Medio Ambiente ha querido "volver a mostrar el compromiso que tiene la Junta de Andalucía" con este proyecto, y ha advertido de que el acuerdo que se alcanzó en su momento "ahora parece que salta por los aires si no existen los fondos 'Next Generation', pues ese 20% que tenían que poner los agricultores como requisito de los fondos decae".

El consejero portavoz ha señalado así que la Junta está "a la espera de que el Gobierno de España aclare si va a haber conducciones de Rules en los plazos comprometidos, que era antes del 2026, si no lo va a haber y de qué manera lo va a financiar", tras lo que ha concluido manifestando que por parte del Ejecutivo andaluz están "encantados de colaborar en beneficio de los agricultores siempre", pero es "el Gobierno de España el que tiene que dar las explicaciones" que la Junta va a "seguir exigiendo", según ha advertido para concluir.