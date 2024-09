La Diputación pregunta al Gobierno "qué hubiera pasado" si el tren Guadix-Lorca hubiera estado en Cataluña

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha calificado de "día triste" este miércoles tras conocerse que el Gobierno central "descarta" la conexión ferroviaria entre Guadix y Lorca, en Murcia, con la "excusa" de que "no hay rentabilidad económica".

En un audio remitido a los medios, el también presidente provincial del PP ha preguntado al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, "qué hubiera pasado" si las comarcas de Guadix y Baza hubieran estado en "cualquier provincia catalana" y ha indicado que en ese caso "se hubiera encontrado la financiación" para la reapertura de la línea ferroviaria con Lorca, en Murcia.

"La desgracia que tienen" es que "están en Andalucía" y en Granada, ha aseverado el presidente provincial. El tren por Baza es "una línea por la que hemos estado trabajando tanto la Diputación como las ciudades del norte de la provincia, porque no sólo uniría los territorios, sino también haría mucho más fácil que la economía fluyera en esta comarca", ha explicado Rodríguez para quien "la excusa que da el Gobierno de que no hay rentabilidad económica" no es "justa" ni "real".

"Nosotros desde instituciones tenemos que operar y luchar por las oportunidades" de los municipios y que "sigan teniendo vida", así como "actividad económica y puedan despegar" por lo que esa "excusa" económica "no la vemos de ninguna de las maneras", ha aseverado el presidente de la Diputación.

REACCIÓN DESDE GUADIX

También el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, del PP, ha reaccionado pasado el mediodía al estudio informativo del tren con Lorca, incidiendo en que el norte de la provincia de Granada ha recibido "un jarro de agua fría" después de casi 40 años de cierre de la línea, "precisamente" por un "Gobierno socialista".

"En política muchas veces tenemos que tomar decisiones" en que "la rentabilidad económica la tenemos que dejar aparcada" y adoptar una perspectiva "social", con una apuesta por que "estas comarcas no se sigan despoblando", ha explicado Lorente, quien ha indicado que el Ayuntamiento de Guadix, con los colectivos ferroviarios y empresariales, va a "seguir peleando" por la reapertura de la línea, que se ha mostrado seguro llegará con un Gobierno del PP.