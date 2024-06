Belarra urge a Sánchez a renovar el CGPJ para frenar a "la derecha golpista" tras "cinco años mareando la perdiz"

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga "tendiéndole la mano al PP" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de "cinco años mareando la perdiz", y le ha instado a afrontar este asunto como medida para frenar a "la derecha golpista".

En un acto público de la campaña de Podemos para las próximas elecciones europeas en Granada, Ione Belarra ha señalado ante un auditorio de varios centenares de personas en la Plaza Mariana Pineda que España tiene un "problema democrático muy profundo" y ha criticado a Sánchez que se tomara "cinco días para pensar" para señalar "los grandes problemas" que tiene la democracia española que la máxima responsable de la formación 'morada' ha mantenido que no es "todavía una democracia plena" sin asumir a su juicio las tareas "pendientes"

En este contexto, ha instado al también secretario general del PSOE que las asuma, incidiendo en que "cambiar las cosas significa llamar a esta derecha lo que es", esto es, a su juicio, "golpista" tanto en los ámbitos político como judicial y mediático, entendiendo que "no respeta las reglas del juego".

Porque "qué significa", se ha preguntado Belarra, "lo que está diciendo el señor Feijóo" y la "derecha política" sobre "que ahora sale a jugar el jugador número doce", apuntando, según la dirigente 'morada' a "los sectores reaccionarios atrincherados en el poder judicial" y a que "no van a cumplir con la ley de amnistía" y que el Congreso de los Diputados con sus representantes "no manda".

"La gente decente" tiene que "defender" lo que "sale de las urnas", ha agregado Belarra, que ha señalado que en este contexto las elecciones europeas del 9J son "cruciales" para Europa y también para "el futuro" de España, pidiendo a sus seguidores ir a lo "sencillo" en los últimos días de campaña, trasladando el mensaje de que Podemos e Irene Montero -- "la mejor candidata", ha destacado-- se presentan a los comicios y que "alguien tiene que decir las cosas difíciles en los momentos complicados".

Ha hecho un llamamiento por una Europa como "potencia de paz" aludiendo tanto a los conflictos bélicos en Ucrania como en Gaza. Sobre el primero, ha indicado que la UE ha sido "incapaz" de dedicarle "ni un solo esfuerzo diplomático" a una guerra cuyo final ha de afrontarse, ha mantenido, con la "negociación" y no "enviando armas y armas".

En Palestina, "todo el mundo sabe, incluso la gente que nunca va a votar a Podemos, que Europa no está haciendo nada para frenar el genocidio", ha aseverado Belarra, para quien "los derechos humanos no son papel mojado" y es esencial una ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con Israel, tras la muerte de 35.000 personas de las que ha acusado al que ha denominado como "carnicero de Netanyahu". "Eso es lo que va a defender Podemos en Europa" en nombre del país del "no a la guerra", ha remachado.

MANIFESTACIÓN POR LA REPÚBLICA

En relación con la marcha republicana prevista en Madrid para el próximo 16 de junio, en vísperas del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, Belarra ha tenido unas palabras, en el décimo aniversario de la abdicación de Juan Carlos I, al que ha calificado como "Rey ladrón" señalando que su hijo será "el último" monarca y que "la princesa Leonor no va a reinar nunca".

"Los demócratas vamos a trabajar para conseguir una república plurinacional, con Andalucía", una forma de Estado que, ha proseguido la secretaria general de Podemos, "se va a construir cuando los pueblos de España nos demos la mano" en tanto "el sufrimiento" de quienes protagonizaron la desbandá en las costas andaluzass en la Guerra Civil es "el mismo" de quienes fueron víctimas de "los bombardeos de Gernika".