Los británicos Owen y Archer comparten liderato en la European Legends Cup de Almerimar

Los británicos Greg Owen y Philip Archer comparten liderato con 4 golpes bajo par en la primera jornada de la European Legends Cup que se está disputando en el recorrido almeriense de Golf Almerimar, donde el viento ha robado el protagonismo en una jornada realmente complicada. A cuatro golpes están el cántabro José Manuel Carriles y el madrileño Santi Luna que han hecho el par del campo.

Owen y Archer son dos jugadores coetáneos, que están disputando su segunda temporada en el Legends Tour, y ambos buscan su primera victoria en este circuito. Les pisan los talones José Manuel Carriles, ganador de un torneo del Legends Tour, y Santi Luna, de cuatro, ambos con ganas e intención de volver a ganar.

ALMERIMAR, SPAIN - SEPTEMBER 13: Greg Owen of England in action on day one of the European Legends Cup 2024 at Golf Almerimar on September 13, 2024 in Almerimar, Spain. (Photo by Phil Inglis/Getty Images)

Greg Owen ganó en el Tour, el British Masters del 2003 y a partir de ahí estuvo muchos años jugando en el PGA Tour. En 2022 se unió al Legends y esta temporada se ha acercado a la victoria en varias ocasiones, con dos terceros puestos en Costa Navarino e Irlanda. Llega a Almería dispuesto a triunfar y ha firmado cinco birdies, cuatro de ellos en los 10 primeros hoyos, y un bogey para un total de 4 bajo par.

“Es mi mejor vuelta en mucho tiempo, le he pegado muy bien a la bola desde el tee y me he manejado bien en los greenes, que son muy defensivos. Sabía que el viento iba a empezar a soplar así que aproveché los hoyos en los que no soplaba tan fuerte, fui capaz de hacer tres birdies en los primeros 5 hoyos, y me dejé una buena oportunidad en el 6. He cogido todas las calles, sólo he fallado dos greenes y estoy encantado. Mi mejor golpe hoy ha sido el hierro 5 en el 9, desde 150 metros y la he dejado a menos de un metro, la pena es que luego he fallado el putt Está soplando realmente fuerte y es muy difícil manejarse. Parece un campo completamente diferente al que hemos jugado en estos días, es difícil predecir dónde va a ir la bola, pero hay que volver a conocer el campo, somos profesionales, tenemos que ser capaces de hacerlo”.

ALMERIMAR, SPAIN - SEPTEMBER 12: Phillip Archer of England in action during the ProAm prior to the European Legends Cup 2024 at Golf Almerimar on September 12, 2024 in Almerimar, Spain. (Photo by Phil Inglis/Getty Images)

Philip Archer es uno de los jugadores más consistentes del Legends Tour, donde ha hecho 10 top 10 en solo dos temporadas, pero aún no ha ganado. Hoy ha hecho eagle en el hoyo 2, tres birdies y un bogey para 68. “Ha sido un día realmente complicado, el viento ha empezado a soplar fuerte cuando estábamos en el hoyo 4, pero me he defendido. He pegado buenos golpes ahí fuera, como en el hoyo 2, hierro 7 recto a 2 metros y medio y dentro. He fallado cuatro putts de dos metros pero he metido cuatro o cinco buenos putts para par. El bogey que he hecho me lo he merecido. No he tenido muchas más oportunidades de birdie, he logrado hacer buenas recuperaciones y con el viento que hacía estoy encantado de haber acabado la segunda vuelta sin bogeys”.

El cántabro José Manuel Carriles, que está jugando el torneo con invitación, ha logrado vencer al viento y ha sellado la vuelta con un birdie para acabar al par del campo y colocarse a sólo 4 golpes de los líderes en una jornada “realmente dura, el viento ha sido increíble. Ha habido rachas de cuatro palos de diferencia, era muy difícil acertarlos para llegar a green y luego para patear. La temporada para mi es corta, tengo una categoría muy baja, es difícil jugar el Legends, he conseguido jugar diez años seguidos y no me lo esperaba pero cuesta jugar. Los líderes están a mano, son muy buenos jugadores, están prácticamente los mejores del Tour y estar ahí a mano hace ilusión”. José Manuel Carriles iba acompañado de Manolo, uno de los chicos que recibieron ayer la formación de caddies para poder vivir esta experiencia en el Legends Tour.

Carriles junto al almeriense Manuel, de 14 años y handicap 1, que lleva su bolsa durante el campeonato

El madrileño Santi Luna ha hecho cuatro birdies y cuatro bogeys para 72 golpes, y ambos se encuentran a solo 4 golpes con mucho torneo por delante para luchar por la primera edición de la Euorpean Legends Cup, que cuenta con el apoyo del Legends Tour, Staysure, Real Federación Andaluza de Golf, Ayuntamiento de El Ejido, Bodegas Juan Gil, Titleist, Aquadeus y TOA Shoes, y está organizada por JGolf.