Lawrie y Archer protagonizan un mano a mano en la European Legends Cup de Almerimar

Paul Lawrie, ganador del British Open en el 99, acaba la segunda vuelta de la European Legends Cup con eagle en Golf Almerimar para colocarse en primera posición empatado con Philip Archer, y luchar por su primera victoria del año, que sería su tercer triunfo en España y segundo en Andalucía a lo largo de su brillante carrera.

El viento ha vuelto a robar el protagonismo en la segunda jornada de la European Legends Cup, poniendo en serias dificultades a los 60 golfistas que luchaban por ganarle al campo. Y así lo ha hecho el 8 veces ganador del Tour Europeo, Paul Lawrie, que ha firmado 4 birdies y un eagle frente a tres bogeys, 69 golpes para ponerse en cabeza y compartir liderato con Philip Archer, que ha presentado una tarjeta sin errores y con dos birdies para 6 bajo par. A un golpe les pisa los talones el brasileño Adison Da Silva, número 3 del Legends Tour y ganador este año en Irlanda, que ha hecho una de las mejores tarjetas del día, de 68 golpes para un total de 5 bajo par. Mañana compartirán partido estelar y saldrán al campo a las 10.30h.

El escocés Paul Lawrie ha venido a ganar, lo tiene claro. Ya cuenta con tres victorias en el Legends Tour, la última de ellas en 2022 y este año ha rozado el triunfo en dos ocasiones: en el Senior Championship quedó 21 y en Irlanda 3º. Llega a Almería dispuesto a ganar, como ya hizo en España en su primera victoria profesional en el año 1996 cuando se impuso en el Catalan Open, y en 2011 cuando ganó el Open de Andalucía.

Luchando contra el viento, tanto en la primera jornada como en la segunda, ha finalizado ambas vueltas con eagle en el hoyo 18.

“Ha sido otro día duro, está soplando mucho viento y está muy complicado, pero he jugado como ayer, muy sólido. La clave con este viento es mantener la bola baja para no meterte en problemas, y sobrevivir. En el 18 he pegado el driver desde el tee, pitching wedge y la he dejado a 8 metros y la he metido. Mañana tendremos menos viento y, con suerte, menos complicado”.

Philip Archer se mantiene en primera posición tras haber salido airoso con una vuelta sin errores, con dos birdes: “He jugado muy bien, he cogido 15 greenes, he tenido muchas oportunidades y he hecho muy buenas recuperaciones. Con este viento había que controlar mucho la bola pero me he manejado bien. Me gusta jugar con viento. He estado en esta posición antes, mañana jugaré con Paul y sé que tengo que jugar bien, pero no hay motivo para pensar que no voy a seguir jugando como lo estoy haciendo. Muy contento de estar en esta posición, para esto venimos”.

José Manuel Carriles es el español mejor clasificado, en 13ª posición tras firmar el par del campo y se mantiene al par en la clasificación general.

Visita del Alcalde de El Ejido

La European Legends Cup ha recibido la visita de Francisco Góngora, Alcalde de El Ejido, que ha disfrutado de un día de golf viendo a José María Olazábal, acompañado por directivos de Golf Almerimar, Legends Tour y JGolf.

Mañana se disputará la tercera y última vuelta de la European Legends Cup, los jugadores saldrán desde dos tees y empezará a las 9 de la mañana. El partido de los líderes, Paul Lawrie y Philip Archer, con Adison Da Silva saldrá al campo a las 10.30h por el tee del 1. Máxima emoción asegurada en la final de la European Legends Cup, que cuenta con el apoyo del Legends Tour, Staysure, Real Federación Andaluza de Golf, Ayuntamiento de El Ejido, Bodegas Juan Gil, Titleist, Aquadeus y TOA Shoes, y está organizada por JGolf.