El brasileño Da Silva triunfa en la European Legends Cup de Almerimar

Adilson Da Silva ha sido el ganador de la primera edición de la European Legends Cup que se ha disputado en el recorrido almeriense de Golf Almerimar al imponerse play-off a Peter Baker, con quien había empatado con 9 bajo par y se sitúa en primera posición en el ranking del Legends Tour. José Manuel Carriles pelea para finalizar en la 11ª posición.

La emoción estaba asegurada en la jornada final de la European Legends Cup que se ha disputado en Golf Almerimar. Con una brisa agradable y unas condiciones de juego más benévolas que los primeros dos días de competición, los birdies no paraban de asomar y tres jugadores estaban empatados a falta de 3 hoyos. Paul Lawrie, ganador del British, ya se había apeado de la pelea con dos bogeys consecutivos en los hoyos 11 y 12. Archer se va al agua en el 17 y se sale de la ecuación; Baker, que ha jugado espléndido, presenta la mejor tarjeta del torneo, con 65 golpes para menos 9; Da Silva salda el 18 con birdie por tercer día consecutivo y empata al británico para salir al play-off. Un hoyo extra ha sido necesario para decidir al ganador, el 18, en el que Da Silva ha vuelto a hacer birdie frente al par de Baker para poner en bandeja la victoria al brasileño, su séptima victoria en el Legends Tour.

“Estoy feliz, aseguraba Da Silva, ha sido fantástico. He jugado muy bien, mi putt no ha estado como me habría gustado pero estoy contento con cómo lo he manejado y cómo he mantenido los nervios en todo momento. Es la primera vez que gano en play off, y a pesar de la presión, ha sido fantástico poder ganar ante un jugador de la talla de Peter Baker”.

Con esta victoria, Adilson Da Silva escala a la 1ª posición del Ranking del Legends Tour, al sumar 7 top 10 este año incluyendo su triunfo en Irlanda, lo cual engrandece la victoria que ha logrado el Brasileño en la localidad almeriense de El Ejido

Muy meritoria ha sido la actuación del cántabro José Manuel Carriles, el español mejor clasificado en el torneo, en 11ª posición al saldar la tercera vuelta con 68 golpes que ha terminado, una vez más, con birdie. “Bastante contento, lo primero por estar invitado, un buen torneo, buen sitio, buenos premios, atenciones todas, con estar aquí ya está bien. Hoy tenía miedo porque las últimas vueltas que yo juego son malas, he empezado con dos greenes a tres putts y he pensado, ‘bueno hombre, queda todo’… el campo me gusta, me encuentro muy cómodo en él, he tenido paciencia, he jugado bien y al final he sacado una buena vuelta. Muy contento”.

La European Legends Cup ha sido posible gracias al apoyo del Legends Tour, Staysure, Real Federación Andaluza de Golf, Ayuntamiento de El Ejido, Bodegas Juan Gil, Titleist, Aquadeus y TOA Shoes, y está organizada por JGolf.