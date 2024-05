Xavi Hernández: "Entiendo el ruido como siempre, pero estoy tranquilo y con ambición"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, explicó que entiende "el ruido como siempre" entorno al club azulgrana, pero insistió en que está "ilusionado" y con "ambición" de cara a la próxima temporada, una vez aseguren la segunda plaza en Liga como acercaron este jueves con un 0-2 sobre el Almería.

"Tengo mucha ilusión, muchas ganas de empezar la pretemporada. Lo veo como una oportunidad, tengo el honor de estar en el mejor club del mundo. Con toda la ambición, sólo dije ayer que la situación económica del club no es la mejor. Entiendo el ruido como siempre pero estoy tranquilo, lo demás no lo puedo controlar", dijo.

El técnico culé tuvo que responder en rueda de prensa en Almería a varias preguntas sobre las dudas a su continuidad, a pesar de que se anunció de manera oficial hace unas semanas, y a la ausencia de Joan Laporta y Deco en el campo andaluz, con los rumores sobre una posible crisis por las palabras del propio Xavi en la previa.

"A mí no me han dicho nada. La relación no cambia, hemos viajado con más directivos. Dije lo que pienso, que vamos a luchar por todos los títulos, con la ilusión, con ambición, pero que la situación no es fácil. Estamos trabajando todos", afirmó.

"Estamos sacando los partidos para jugar la Supercopa. Tengo mucha ilusión de que el Barça gane otra vez títulos. Hemos estado cerca esta temporada", añadió. Por otro lado, Xavi destacó a Héctor Fort y fue preguntado por Fermín López, autor de los dos goles.

"Utiliza las dos piernas y eso le ayuda mucho a llegar y hacer gol. Es un futbolista que puede estar en el primer equipo", dijo. "Nos ha contagiado la situación del rival. Hemos visto el partido fácil y nos ha faltado contundencia. Ellos estaban entregados casi en la primera parte", terminó sobre el encuentro ante el colista.