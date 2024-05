Xavi: "Entiendo el enfado de Lewandowski, yo también me enfadaba cuando me cambiaban"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que entiende el enfado del polaco Robert Lewandowski tras ser cambiado en el minuto 76 por Ferran Torres en la victoria ante la Real Sociedad (2-0), pero ha explicado que ha realizado la sustitución "por el bien del equipo", además de recalcar que "lo positivo" de este lunes es que vuelven a "depender" de sí mismos para retener la segunda plaza.

"Yo entiendo al futbolista, yo también me enfadaba cuando me quitaban del campo, pero los entrenadores pensamos en el grupo, en el equipo. En ese momento he pensado que nos faltaba un poco más de intensidad en la presión alta y por eso he sacado a Ferran, a Fermín y a Sergi. También he cambiado a compañeros antes precisamente porque nos faltaba ese tono físico importante para presionar bien a la Real Sociedad. Es un tema táctico y por el bien del equipo, no lo hago para nada en tono personal, no lo haré nunca, simplemente pensando en el bien del colectivo", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, se mostró satisfecho de que el equipo haya recuperado la segunda posición y, sobre todo, depender de sí mismo. "Lo positivo de hoy es que el partido fue bueno y dependemos de nosotros mismos para quedar segundos, que para el club y para nosotros, la confianza y terminar bien la temporada es realmente importante", dijo.

"Hoy tocaba reaccionar después de la derrota en Girona, que fue dolorosa por cómo fue. Hoy el equipo muestra carácter, muestra ambición, muestra ganas de recuperar esta segunda plaza de momento y de quedar segundos. Es el objetivo principal, es muy importante tanto a nivel económico como para jugar un título más la próxima temporada. Estoy contento de la reacción del grupo y del equipo en general", continuó.

Sobre la actuación de los suyos, reconoció que le han gustado "muchas cosas". "Hemos estado muy agresivos en la presión alta, hemos estado bien; los rivales ahora nos juegan muy directo y hemos ajustado muy bien esto. En defensa hemos estado bastante bien, aunque sí que hemos sufrido con algún balón de Becker, pero creo que defensivamente hemos estado bien", analizó.

"En ataque hemos estado bastante bien en la salida de balón. En líneas generales, hemos hecho un buen partido. Nos ha sorprendido esta línea de cinco de Imanol, no nos lo esperábamos, pero hemos generado muchas ocasiones. Estoy satisfecho más allá del resultado, que era vital hoy, porque el equipo ha competido muy bien contra un rival de 'Champions'", prosiguió.

También alabó a Lamine Yamal, autor del primer gol. "A nivel táctico, no lo hace todo perfecto, evidentemente, ni mucho menos, no lo tiene que hacer perfecto a los 16 años. A nivel de talento, prácticamente es un elegido, porque que sea diferencial con 16 años ya te dice el tipo de jugador que es y que puede ser. El crecimiento es brutal, en un año está más fuerte, está más rápido. Estamos ante un jugador muy diferencial, de presente y de futuro, estoy muy contento con él", apuntó.

En otro orden de cosas, afirmó que el futuro de Vitor Roque será una decisión que tomarán "a final de temporada y a nivel interno". "No tengo por qué decir nada y contestar a representantes, ni mucho menos. Lo que sí puedo decir es que Vitor era duda hasta última hora hoy en la lista porque ayer sufrió un golpe muy fuerte en el tobillo y ha ido convocado. Estaba entre algodones y por eso no ha ni calentado", indicó.

Respecto al uruguayo Ronald Araujo, desveló que sufre "una pequeña molestia". "Hemos preferido reservarlo, hay tres partidos en siete días esta semana y necesitamos futbolistas que estén prácticamente al 200%. El jueves elegiremos según los futbolistas que estén mejor. Ronald tenía una pequeña molestia sin importancia", aseveró.

Por último, confesó que está "muy contento" con Rafinha. "He dicho muchas veces que decidiremos a final de temporada, no es momento de hablar de quién seguirá y quién no. Estoy muy contento con Rapha por la intensidad, por el ritmo, por cómo presiona, cómo ayuda al equipo... Hoy ha hecho un gran partido. Además de eso, marca diferencias, genera ocasiones, chuts de fuera del área. Es un futbolista muy dinámico, a mí personalmente, me gusta", finalizó.