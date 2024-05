Vicente Moreno: "Dirigir a Osasuna es una oportunidad única y nos vamos a dejar la vida"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El nuevo técnico del CA Osasuna, Vicente Moreno, ha asegurado que se va a dejar "la vida" y que no espera que "nadie" le regale "nada" en el banquillo rojillo, y ha afirmado que fichar por los navarros supone "una oportunidad única" que "cualquier entrenador de LaLiga quisiera tener".

"Puedo asegurar que todas las personas que me acompañan, yo mismo y la gente con la que me voy a encontrar en el cuerpo técnico de la casa nos vamos a dejar la vida, es una oportunidad única que cualquier entrenador de LaLiga quisiera tener", señaló durante la rueda de prensa de su presentación, en la que compareció junto al presidente del club, Luis Sabalza, y el director deportivo, Braulio Vázquez.

En este sentido, afirmó que "la alegría de estar en Osasuna es inmensa". "Doy las gracias al presidente y a su junta directiva por su bienvenida y el trato desde el primer momento en el que he podido encontrarme con ellos. Especialmente quiero agradecer a Braulio y a Cata que se hayan decidido por mí", indicó.

Además, el preparador valenciano aseguró que sus valores van "muy de la mano" de los que caracterizan al club navarro. "Soy una persona que le da mucha importancia al trabajo. Creo que soy una persona cercana, humilde, muy trabajadora, todo lo que me he ido labrando en esto del fútbol, como bien sabéis, ha sido a base de trabajo. No espero que nadie me regale nada aquí en Osasuna, yo sé que antes de recibir voy a tener dar mucho trabajo", apuntó.

En otro orden de cosas, Moreno reconoció que será difícil sustituir a un entrenador como Jagoba Arrasate. "Es un momento difícil para llegar porque no se puede obviar la figura de Jagoba, el trabajo que viene haciendo, la gente que estáis y trabaja en el club y también los aficionados", expresó.

"Yo creo que en estos últimos años, de la mano, habéis conseguido cosas muy difíciles y muy importantes. Vamos a tener esa referencia del anterior entrenador, vamos a intentar darle continuidad a todo lo bueno que se ha hecho, que ha sido mucho, que hay que intentar aprovechar. Dos personas no somos exactamente iguales ni en lo personal ni en lo profesional, pero evidentemente ojalá dentro de mucho tiempo podamos mirar hacia atrás y parecernos en muchas cosas en todo lo que ha sido estos últimos años", prosiguió.

Por último, considera que es "un afortunado" de haber podido recalar en el banquillo rojillo. "Estoy convencido de que voy a aprovechar la oportunidad. Yo no puedo asegurar otra cosa que trabajo, esta oportunidad la quiero aprovechar, quiero aprender mucho también y a la vez aportar al club, y espero ya con muchas ganas el inicio", finalizó.

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, explicó a Moreno que llega "a un club muy especial". "Ya sé que esto es fútbol profesional y por supuesto que los resultados son importantes, pero por encima de todo en este equipo, en este club, valoramos el trabajo, el sacrificio y el representar los valores de Osasuna", advirtió.

"Braulio nos han dicho que uno de los motivos por los que te ha escogido es porque eres una persona humilde y un trabajador incansable, así que solo me queda pedirte una cosa: que disfrutes de la vivencia de ser entrenador de Osasuna. Te aseguro una cosa: es un puesto exigente, pero es maravilloso cómo es este club", añadió.

Por último, el director deportivo, Braulio Vázquez, ofreció las razones del fichaje de Moreno. "Sus equipos son competitivos, son verticales, no escatiman ningún tipo de esfuerzo, es un trabajador incansable, y yo creo que representa un poco los valores de nuestro club", subrayó.

"Tiene similitudes con Jagoba, con matices, y por su forma de entender el fútbol que no es ni mejor ni peor, es diferente. Había valores que eran importante para Osasuna el año que viene: la intensidad, la verticalidad, la entrega, los miniduelos que hay en cada partido, que insiste mucho Vicente a cada futbolista. Luego ganaremos o perderemos, pero lo que yo tengo claro es que el equipo lo va a dar todo y eso aquí es muy apreciado, amén de los resultados", concluyó.