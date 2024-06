La V Gala del baloncesto español emociona con Rudy, 'Chacho' y Vega Gimeno

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La V Gala del baloncesto español vivió este miércoles una emotiva velada en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, donde fueron reconocidos Alberto Díaz, Mariona Ortiz, Izan Almansa, Helena Pueyo, Andrés Feliz, Rudy Fernández, Vega Gimeno y Sergio Rodríguez.

El evento anual organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario Marca contó con casi 200 invitados, con la presencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y la selección absoluta masculina que en unos días afrontará el Preolímpico en Valencia.

Los grandes protagonistas fueron Alberto Díaz, Mariona Ortiz, Izan Almansa, Helena Pueyo, Andrés Feliz, Rudy Fernández, Vega Gimeno y Sergio Rodríguez, así como Gracia Alonso, cuyo premio lo recogió su compañera Sandra Ygueravide.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, fue la encargada de abrir la gala. "Me hacía mucha ilusión estar aquí hoy, es una noche especial en la que nos reunimos la gente del baloncesto, acompañar a los premiados para reconocerles su trayectoria y después seguir charlando, compartir experiencias, aunar todas las fuerzas para que nuestro baloncesto salga cada día más fuerte", dijo, con especial y cariñosa mención a Rudy, Vega y el Chacho'.

El primer premio de la noche lo recogió Izan Almansa, reconocido como el Jugador Joven con Mayor Proyección. "Muy feliz y orgulloso de estar aquí y recibir este premio. Ojalá dentro de unos años esté donde están ahora los de la absoluta, es un sueño que espero que llegue algún día", afirmó.

El base dominicano Andrés Feliz se llevó dos galardones: el de la Mejor Jugada del Año y el Premio Internacional. La Mejor Canasta de la temporada en competición femenina fue la de Gracia Alonso, la que metió a España 3x3 en los Juegos Olímpicos.

Además, el premio a la Jugadora Joven con Mayor Proyección fue para Helena Pueyo, y la siguiente en subir al escenario fue Mariona Ortiz, elegida Mejor Jugadora Nacional de la temporada. "Me siento muy a gusto en Zaragoza, ha sido un punto de inflexión en mi carrera. Y ahora tengo el sueño de estar en París", dijo.

Mientras, el capitán del Unicaja, Alberto Díaz, fue el Mejor Jugador Nacional de la temporada. "Este año ha sido muy bonito para el deporte malagueño, esperemos que se repita. Tenemos un proyecto muy bonito y ganas de seguir. Muchas gracias por acordarse de mí en este premio, pero un premio siempre es de equipo, me hace muy feliz por mi equipo y mis compañeros", afirmó.

El primer Premio Especial de la noche lo recogió Sergio Rodríguez, quien recientemente anunció su retirada. "Ha sido un proceso, meditado pero sí abrumado, esta semana he recibido muchas llamadas de gente a la que aprecio y agradezco. Ha sido un placer, lo he pasado bien, espero que me recuerden como un jugador que he disfrutado y he trabajado para ganar. Muchas gracias a todos", afirmó el canario.

Además, Vega Gimeno, otra ilustre internacional que anunció su retirada, fue la siguiente. "Espero que haya sido la decisión correcta. Ser olímpica es el sueño que tienes de pequeña, lo veía lejano pero lo voy a ser. Cuando empecé en el 3x3 no era ni olímpico, y estoy feliz de poner fin a mi carrera en este juego que tanto amo. Y ahora que vas a los Juegos, vas a ganar, todo es posible, por qué no, vamos a ir con nuestro ADN", afirmó.

El punto final de la gala lo puso Rudy Fernández, capitán de la selección. "Ahora estamos en la preparación, la ambición tiene que ser total y los chicos están preparados. Para mí, jugar este Preolímpico y luchar por estar en París es el ADN Fernández, lo que nos inculcó nuestro padre. Sabemos la dificultad pero tenemos el compromiso", apuntó, confiando en estar en sus sextos Juegos.

El presidente del CSD fue el encargado de despedir la velada. "Quiero expresar sentimientos que provoca este acto. Primero la gratitud a Elisa y Juancho por haberme invitado, siempre que vengo a un acto de baloncesto es maravilloso", afirmó Rodríguez Uribes, quien felicitó a los premiados y destaco "el legado" que dejan los Rudy, Vega y 'Chacho'. "El CSD estamos plenamente comprometidos con el baloncesto. Muchas gracias a todos", terminó.