Sonia Bompastor: "Tenemos que aprender de esta lección"

BILBAO, 25 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón)

La entrenadora del Olympique de Lyon, Sonia Bompastor, aseguró tras perder por primera vez contra el Barça Femení, en la final de la Liga de Campeones Femenina disputada en San Mamés (Bilbao) por 2-0, que deben "aprender de la lección" y felicitó a las blaugranas por su segundo título consecutivo y por tener a tanta afición detrás, ya que fueron amplia mayoria en las gradas.

"Sigo pensando que el Barça es un gran equipo pero que el Lyon es un club ambicioso, con una visión muy clara y no es agradable perder pero tenemos que aprender de estas lecciones. Tenemos que trabajar para rendir en estas finales", manifestó en rueda de prensa tras el partido.

Para Bompastor, todavía no hay cambio de ciclo ni cambio de poderío en Europa, algo que ya dejó claro en la previa. "No deberíamos volver a tener esa decepción y sigo muy confiada con este Lyon. Somos un equipo con calidad, podemos hacerlo mejor. Podemos renovar la plantilla y podemos trabajar de forma distinta. Conocemos la capacidad del Barça, también del equipo nacional español, tenemos que acercarnos a su calidad", detalló, no obstante.

"El Barça ha ganado dos 'Champions' seguidas y la dinámica es positiva. Por resultados y por calidad de juego. Y tienen a muchísimos seguidores detrás en los estadios. Es motivo de inspiración para el Lyon y para otros clubes, tenemos que conseguir tener lo mismo", comentó sobre el juego y sobre todo sobre el apoyo de la afición 'culer', que se desplazó en masa a Bilbao.

"Tenemos que felicitar al Barça por este título y también a su afición, son un ejemplo y debemos seguirlo. Puedo imaginar lo que sienten las jugadoras del Barça ahora mismo, con tanta afición apoyándolas en las gradas. Se ha jugado antes en un ambiente hostil, pero por supuesto cuenta. Es una inspiración para nosotras ver al Barça con tanta afición detrás", se sinceró la entrenadora del Lyon.

A nivel personal, no quiso desvelar su futuro en Lyon pero reconoció estar afectada por la derrota. "Es una noche difícil porque odio la derrota. En estos momentos me siento con dificultad de expresarme, pero estoy orgullosa de la temporada. Hay muchas cosas positivas pese a terminar con una derrota", manifestó.

"En este tipo de partidos, todos los detalles son importantes pero sobre todo lo es la eficacia ofensiva y nos ha faltado. No ha faltado marcar por lo menos un gol. La falta de eficacia ofensiva es clave, pero hay otros parámetros que fallaron y quizá más adelante pueda hablar de ellos", valoró sobre el partido.