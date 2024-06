Sito Alonso: "La final aún no ha acabado, me da la sensación que en Murcia no será fácil"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, recordó que ahora tienen que jugar en casa y que pese al 2-0 adverso que tienen ante el Real Madrid en la final de la Liga Endesa, esta "aún no ha acabado" y que no le será "fácil" para su rival en el Palacio de los Deportes donde deberán ir "a pecho descubierto".

"Felicitar al Real Madrid porque ha sido capaz de ganarnos estos dos partidos en su cancha y ahora la eliminatoria se traslada a Murcia, no queríamos que de esta manera, pero tenemos que jugar en Murcia", advirtió Sito Alonso en rueda de prensa tras el partido.

El técnico madrileño agradeció el apoyo de su afición, a la que pidió "aprovechar el jugar una final de Liga Endesa". "He estado en otros equipos donde tenía más posibilidades de hacerlo y sólo la he alcanzado con el UCAM", remarcó.

"Ellos nos han empujado hsata este objetivo y la eliminatoria no ha acabado. Unicaja nos remontó un 2-0, así que tenemos que intentarlo hasta el final y que nos ganen, pero el esfuerzo debe ser extraordinario y me da la sensación de que no va a ser fácil en Murcia", añadió Alonso.

Para este, "el momento clave" del choque pudo estar cuando dominaban en el marcador en el segundo cuarto y recibieron dos triples seguidos de Rudy Fernández, "mal defendidos", y un '2+1' de Yabusele. "Recibir nueve puntos fue excesivamente duro cuando el partido no merecía que fuésemos 10 abajo, pero fue merecido porque tuvimos una serie de errores en este último minuto", lamentó.

El entrenador del conjunto murciano cree que en el tercer y cuarto no se habían "despegado" del encuentro y que el marcador final era "un poco irreal" porque los últimos diez puntos habían llegado en el último minuto y medio. "El objetivo ahora es conseguir la victoria el miércoles y seguir incomodando como creo que les estamos incomodando. Tenemos que activarnos para jugar con muchísima intensidad para no acabar la eliminatoria ante nuestros aficionados", expresó.

"Es verdad que cuando nos hemos quedado en el segundo cuarto con Diagné y Morin con tres faltas nos ha condicionado un poco nuestros ajustos en defensa. Creo que en el tercer partido tenemos que jugar aún mejor y no sentir ninguna presión, ir a pecho descubierto, pero con más intensidad en casa para que les cueste mucho jugar contra nosotros", sentenció.