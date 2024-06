Silvia Domínguez: "El Eurobasket nos dio la confianza de que con trabajo podemos estar arriba"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La jugadora de la selección española de baloncesto Silvia Domínguez recalcó este viernes que la medalla de plata conseguida en el Eurobasket de 2023 demostró que han sido capaces de "resurgir", además de dar la "confianza" de que "con trabajo" pueden volver a "arriba del todo", empezando por unos Juegos Olímpicos de París a los que llega después de no tener "vacaciones" para estar lista tras su última lesión.

"Al Europeo llegamos después de un verano de no competir y con muchos interrogantes al quedarnos fuera del Mundial de Australia, pero hemos sido capaces de resurgir y conseguir una plata. Eso le ha podido dar a este grupo la confianza de que, con trabajo, puede volver a poner en España arriba del todo", comentó la capitana de la selección española de baloncesto durante el 'Media Day' del equipo celebrado en Madrid.

Domínguez tiene claro que, a partir del trabajo y el esfuerzo, pueden llegar "grandes resultados" en París y que, tanto las jugadoras que tienen "más experiencia" como las que "entran en el grupo", pueden aportar "muchísimo y crear un equipo".

"Afrontamos los Juegos tratando de construir una buena preparación para sentar las bases del equipo, y a partir de ahí, llegar al momento de competir de la mejor manera posible. Es un inicio de una concentración con muchísimo tiempo por delante en la que tenemos ganas de ir creciendo paso a paso", explicó la base española sobre las expectativas de la 'Gira' previa a los Juegos Olímpicos.

La veterana jugadora señaló que todas las jugadoras que han estado en Juegos Olímpicos anteriormente saben "lo que se vive", por lo que intentará transmitírselo "al resto del grupo". "Es una experiencia única, que no siempre tienes la oportunidad de vivir, y que depende de muchos factores, los Juegos Olímpicos son palabras mayores. Espero que cuando acabe este verano, las jugadoras puedan decir que han vivido una experiencia única e irrepetible", añadió.

Unos Juegos a los que Silvia Domínguez llega tras superar una lesión en el tramo final de temporada. "He tenido que hacer un trabajo muy diferente al resto, que a lo mejor han tenido tiempo de descanso. Yo no he tenido vacaciones, he estado focalizada en recuperarme de la última lesión, todo para tener la oportunidad de estar aquí", concluyó.