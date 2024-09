Sergi Martínez: "Esfuerzo y trabajo son las dos palabras que más me definen"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El alero del Bàsquet Girona Sergi Martínez ha asegurado este lunes que "esfuerzo y constancia son las dos palabras que más" le "definen" y que, para él, el conjunto catalán era "la primera opción" después de no continuar en el FC Barcelona.

"Esfuerzo y trabajo son las dos palabras que más me definen. Soy un jugador muy complejo, que siempre intenta rendir y comprar todo lo que me digan", declaró Sergi Martínez a los medios de comunicación en la presentación de la Liga Endesa 2024-25.

El alero se considera "un soldado" y cree que el baloncesto no se trata "solo de meter puntos", y que jugadores como él, más polivalentes "no están tan bien vistos y no se reconocen tanto como el jugador que anota muchos puntos". "Creo que en todos los equipos que han triunfado o han conseguido algunas cosas, la figura del jugador que está haciendo eso, tiene que estar en ese equipo", afirmó.

En su segunda temporada en Girona, el jugador explicó que tienen ganas de comenzar la temporada "con buenas sensaciones", después de un verano en el que han rejuvenecido la plantilla por segundo año consecutivo, lo que para él, les puede permitir "tirar más de físico y aguantar más los 40 minutos de partido".

El catalán apuntó que el primer curso en el conjunto gironí fue "de perlas" y se empezó a ver la versión que no pudo mostrar en el Barça, por lo que decidió quedarse ahí y "seguir disfrutando del baloncesto en Girona".

Tras un año cedido en el equipo presidido por Marc Gasol, Martínez tenía un año opcional con el Barça, que decidió dejarle libre, y en ese momento le surgió la posibilidad de fichar por un equipo que mostró "mucho interés" en él.

"Estuve cedido la temporada anterior, nos gustamos muchos mutuamente, tanto ellos como a mí, y tenía muy claro que Girona era la primer opción", señaló un jugador que describió que el presidente Gasol es una figura "muy respetada" y que esa experiencia de jugador, les puede "ayudar en ciertos ámbitos".

"La temporada pasada se acercaba a nosotros, está mucho en el día a día y nos tira de la oreja cuando tiene que hacerlo", aseveró un jugador que se considera "querido" por la afición de Bàsquet Girona.