Sandra Paños: "Recuerdo la primera final en Las Rozas, no hay color"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La portera del Barça Sandra Paños reconoció un sentimiento especial en plena despedida del club azulgrana tras nueve temporadas con la intención de levantar "los máximos títulos posibles", de cara a una final de Copa de la Reina este sábado contra la Real Sociedad en La Romareda que refleja el crecimiento del fútbol femenino.

"La gente joven tiene mucha más experiencia que nosotras cuando teníamos su edad. Tienen que estar concentradas y dar el 100%, pelear para darnos el título", dijo la veterana guardameta, que en febrero anunció su despedida del club al final del curso.

"No ha sido un año fácil para mí, con un rol un poco diferente a lo que estaba acostumbrada. Intentando aportar lo máximo posible al equipo, disfrutando los últimos momentos que me quedan en el club y sobre todo, ojalá pueda ser con los máximos títulos", añadió.

Paños explicó su sentir personal y celebró su trayectoria ligada al crecimiento del club azulgrana y del fútbol femenino. "Yo estoy tranquila, feliz, con ganas de disfrutar de la final, hay un título en juego, no hay mejor manera de afrontar un partido, aportar mi experiencia y ayudar al equipo en lo que pueda", dijo.

"Después de nueve temporadas aquí, jugando muchas finales, tienes más experiencia en estas situaciones. Gracias a la Federación vamos a jugar en un estadio histórico como La Romareda, creo que es un paso hacia adelante, que era necesario. Recuerdo la primera final en Las Rozas, a nivel de aforo no hay color, y también a nivel de posicionamiento de la sede es importante para que las dos aficiones puedan desplazarse de manera cómoda y puedan vivir un día festivo del fútbol femenino en España. Es algo que nos merecemos", añadió.

Por otro lado, Paños confesó que su manera de dar consejos es predicar con el ejemplo. "No intento dar consejos, con mi manera de ser y actuar les hago llegar qué tipo de conductas se pueden llevar o no. Me considero humilde, trabajadora, me gusta respetar a todo el mundo, para alcanzar éxitos tienes que estar centrada en el día a día. Es lo que les puedo transmitir, tener serenidad en una final de Copa o situaciones más complicadas, pero sobre todo que en el día a día sean conscientes de lo que cuestan las cosas", dijo.

"Me gustaría que me recordasen con cariño, he sido parte importante de la historia de este club. He sentido muchas muestras de cariño, estoy contenta, me quedo con la parte personal", añadió, contenta de estar rodeada de tanta calidad en sus compañeras.

Por otro lado, la meta culé explicó que el Barça tiene la capacidad de ir a por la Copa y después a por la Champions sin tener que pensar antes de tiempo en la cita continental del próximo sábado en San Mamés. "Es importante que la gente esté tranquila, tenemos la capacidad de sacar los dos títulos adelante. Tenemos la posibilidad de ganar dos títulos en dos semanas, las más importantes de la temporada. El foco es este, la espina del Lyon está ahí pero iremos al 100% mañana y la semana que viene", terminó.