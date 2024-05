Sabrina Wittmann asegura sentirse "completamente a gusto" como entrenadora del Ingolstatd masculino

INGOLSTADT (ALEMANIA), 3 (dpa/EP)

Sabrina Wittmann, la primera mujer en dirigir a un equipo profesional masculino en Alemania, el Ingolstadt, aseguró sentirse "completamente a gusto" al asumir el mando de este equipo de la tercera división germana, y que quiere seguir en el fútbol masculino.

"Me siento completamente a gusto en el fútbol masculino. En el pasado nunca he tenido planes de futuro, todo ha ido muy bien", declaró Wittmann este viernes en la rueda de prensa de su presentación como técnica interina del Ingolstadt tras la destitución de Michael Köllner.

La entrenadora, de 32 años, dijo no haber tenido tiempo de pensar en el significado de su ascenso. "No he pensado si esta es la única o la última oportunidad de mi vida, o si habrá otras 40", afirmó, confesando que "todo sucedió muy rápido", pero que se sentía "muy bien".

Por su parte, el director deportivo del Ingolstadt, Ivo Grlic, no descartó que el nuevo cargo de Wittmann pase a ser permanente. "En el fútbol nunca se puede decir nunca", afirmó sobre la entrenadora, que debutará este domingo contra el Waldhof Mannheim.