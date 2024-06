Rudy Fernández: "Vincularme al Real Madrid fue la mejor decisión que he tomado"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El alero del Real Madrid Rudy Fernández se mostró agradecido por vivir "un momento muy especial" durante el segundo partido de la final de la Liga Endesa cuando fue ovacionado por la grada del WiZink Center desde que le retiró de la pista Chus Mateo a falta de dos minutos hasta mucho después de que el encuentro acabase, y dejó claro que es una muestra de que fue "la mejor decisión" de su carrera el fichar por el conjunto madridista.

"Le quiero agradecer a toda la gente porque ha sido un momento muy especial, pero esto no acaba aquí. Respetamos mucho al UCAM y podría ser una despedida, pero viendo como está el UCAM es posible que volvamos en el quinto partido, aunque espero que no", aseguró Rudy Fernández tras el partido.

El balear se mostró "muy agradecido de todo el apoyo" que ha recibido "de la afición" y de todos sus "compañeros" desde que llegó al club. "Vincularme a este club fue la mejor decisión que tomé en mi carrera. He podido vivir experiencias que me llego a mi historia deportiva, veo que la afición me ha valorado mucho, igual que yo les valoro muchísimo a ellos", indicó.

"Sabía que este era un gran club, pero aunque parezca un tópico, para mí ha sido una gran familia y eso hace que todo sea mucho más ameno y llevadero", advirtió Rudy Fernández para el que fue "difícil" contener la emoción en ese momento. "Es una noche mágica que voy a recordar toda la vida. Poner el escudo por delante de todo me ha ayudado a ser el jugador que soy y la afición ha visto el reconocimiento de todo este trabajo de todos estos años", sentenció.