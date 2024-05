Rudy Fernández: "Hay que aislarse un poco de lo que es la 'Final Four' y de que todos nos quieran ganar"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El alero del Real Madrid Rudy Fernández aseguró este martes que deben tratar de aislarse "un poco" de lo que significa jugar una 'Final Four' de la Euroliga y de que "todos" les quieran ganar por ser los actuales campeones, y solicitó centrarse únicamente en ellos mismos antes de enfrentarse el viernes al Olympiacos griego, "un equipo histórico y con muy buenos jugadores".

"Creo que al final el nombre que representamos es histórico y a la vez creo que los trofeos hablan por sí solos. Todo el mundo quiere ganar al que más tiene y al último campeón, el poder revalidar el título sería algo histórico porque hace mucho tiempo que no se consigue, pero esa responsabilidad nos debe hacer más fuertes y estar más ilusionados de poder vivir otra 'F4', aislándonos un poco de lo que representa F4 y que todos quieran batir al campeón", indicó Rudy Fernández en rueda de prensa durante el 'Día de Medios' organizado por el club.

El balear sabe que "viendo lo competitiva que es la Euroliga, tiene muchísimo mérito" haberse metido en la octava 'Final a Cuatro' de las diez últimas. "Eso tiene mucho que ver con el proyecto que se está haciendo en el Real Madrid de baloncesto, que sigue compitiendo", advirtió.

El internacional elogió "el trabajo de arriba tanto del presidente como de Juan Carlos (González) y Alberto (Herreros)" y que está "siguiendo el que empezó hace casi dos décadas". "Cuando se han ido jugadores importantes han venido otros que se han adaptado muy bien y a los que hay que plantear que este escudo va por delante y que somos una familia, creo que eso ha hecho que tengamos tanto éxitos en esta década", apuntó.

Y este trabajo recae sobre todo sobre "los veteranos", que se centran en decir a los nuevos que representan "un escudo que tiene muchísima historia", algo que a él le pasó cuando llegó a la selección española en 2004. "Me arroparon y me hicieron saber cual era la filosofía", recordó el alero.

El primer paso en Berlín será ante "un equipo histórico y con muy buenos jugadores" como el Olympiacos, al que conocen "de primera mano". "Pero en este tipo de competición hay que centrarse en nuestro trabajo. Creo que somos conscientes de que todos son rivales con mucha experiencia y a la vez saber que si estamos a nuestro nivel y con la solidez que hemos demostrando tenemos muchísimo margen de poder llegar a otra final", remarcó.

"Pero delante vamos a tener a un equipo muy luchador, muy físico, con jugadores muy buenos tanto dentro como fuera y habrá que plantear bien el partido, siendo duros desde el principio. Ellos también tendrán mucha afición allí, pero tenemos que centrarnos en nosotros, siendo conscientes de que estamos delante de una oportunidad muy buena y muy exigente", añadió Rudy Fernández.

El de Palma de Mallorca incidió en que los cuatro clasificados son "muy competitivos y con mucha historia en la Euroliga", y que el Olympiacos "puedes ser el que más experiencia pueda tener" junto al actual campeón. "No ha ido como el año pasado en la Liga Regular y luego le sorprendimos en la final, esperemos que no pase al revés en esta. Ganaron en el quinto partido de un 'Playoff' en el Palau que no es nada fácil y demuestra que tienen muchísimas ganas de esta 'F4' y de poder batirnos porque les ganamos el año pasado", subrayó.

PIDE UN PASO ADELANTE EN DEFENSA

"Yo vivo esta 'Final Four' como si fuera la primera. He tenido la suerte de poder haber vivido muchísimas y creo que llegados a este punto lo que tengo son muchas ganas de jugar, competir y ayudar al equipo, también de volver a Berlín y esa pista porque me da muy buenos recuerdos del Eurobasket. Sobre todo quiero disfrutar lo máximo posible con mis compañeros de afrontar otra 'F4' muy competitiva y con un ambiente espectacular", apuntó el alero madridista, campeón de Europa con la selección hace dos años en la capital alemana.

Para Rudy Fernández, "no hay que tener ninguna motivación" para esta 'F4', donde tendrán "una grandísima oportunidad de seguir haciendo historia con este club". "No hace falta exponerlo porque hacer historia con este club es algo grandísimo", aseveró.

Finalmente, el internacional consideró que deben mejorar en defensa. "En los últimos partidos no se ha visto la que en mi plan personal me gusta y nos han metido muchísimos puntos. Ofensivamente tenemos mucho talento y cuando defensivamente nos ponemos el mono de trabajo es difícil batirnos. Nos tenemos que centrar en que tienen muy buenos jugadores y si les planteas muy buenas defensas tienes mucho que ganar", sentenció.