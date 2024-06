Roger Grimau: "No soy idiota, la temporada no ha sido buena y veremos qué pasa"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Barça, Roger Grimau, reconoció no saber qué pasará con su figura en los próximos días pero aceptó que la temporada no ha sido buena, tras quedar eliminado su equipo en las semifinales del Playoff de la Liga Endesa contra el Real Madrid (3-0), y añadió que hará una valoración personal en los próximos días, sabiendo que el club también hará esa reflexión.

"Siempre he tenido el apoyo del club y siempre lo he sentido. No soy idiota, la temporada no ha sido buena y veremos qué pasa. Pero desde el día 1 me he sentido muy abrazado por la gente que tengo al lado y ya está", manifestó en rueda de prensa.

"El balance es malo porque no hemos ganado nada y aquí hay que ganar. Es complicado en caliente ver más allá. Creo que hemos tenido momentos de jugar muy bien pero no sirve, hay que jugar bien cuando toca y por lo menos cuando luchas por los títulos. Luego todos quieren ganar y esto no son matemáticas, pero a excepción de la Copa del Rey no hemos llegado a las finales", añadió.

También a nivel personal necesita hacer esa reflexión. "Estamos hablando después de una derrota, de una mala temporada. Sabéis la implicación a nivel emocional, para lo bueno y lo malo, sabéis qué tipo de entrenador soy. Ahora estoy fastidiado, el momento es jodido, y soy muy de reflexionar y pensar pero de mañana levantarme y ya está. Haré un análisis personal mío y ver qué cosas se podrían haber hecho para sacar más rendimiento al equipo. Pero necesito un poco de tiempo para analizarlo todo con más calma", pidió.

Sí tiene claro que las cosas se podrían haber hecho diferente para intentar que todo fuera mejor. "Seguro que podríamos haber hecho más, estamos en el Barça y no hemos ganado. Hemos jugado muy bien ena glunos momentos y nos hemos divertido pero no nos ha llegado. Podríamos hacer las cosas mejor y soy el entrenador y el responsable. A nivel de juego se podían hacer otras cosas. No te da la razón no ganar. Pero hemos hecho lo que creíamos que se tenía que hacer en cada momento. Intento no reprocharme nada en la vida y aprender y tirar adelante", manifestó.

Para Roger Grimau, el resumen del partido está claro: "Hemos perdido, estamos eliminados y acaba la temporada". "Hemos hecho un gran esfuerzo, los jugadores lo han dado todo e intentado todo y no hemos llegado. Difícil. Nos han metido muchos puntos, tiros liberados, todo lo que hemos hecho mal en los tres paridos nos lo han castigado al cien por cien. A nivel defensivo, en general en la eliminatoria, no lo hemos sabido igualar y nos han castigado mucho", lamentó.

En cuanto a lo positivo, solo salva la alta anotación. "Es la única cosa positiva, la capacidad que tiene el equipo para anotar. Después, evidentemente, los títulos no se ganan metiendo 100 puntos muchas veces, y a nivel defensivo no hemos sabido evitar canastas fáciles con faltas o en defensa de 'pick&roll'. A nivel defensivo no hemos estado a la altura de esta semifinal de Playoff y de un rival como el Madrid", reiteró.

"Agradecimiento a la afición, por el apoyo en los buenos momentos y sobre todo en los momentos en que peor hemos estado. Han remado con nosotros. El Palau es maravilloso y la afición siempre, siempre está con el equipo. Un agradecimiento gigante", manifestó.