Roger Grimau: "Es un día duro y de estar jodidos"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Barça, Roger Grimau, fue claro tras perder contra Olympiacos en el Palau Blaugrana (59-63), en el último duelo de los 'Playoffs' y quedarse fuera de la Final Four de la Euroliga, y aseguró que fue un día "duro" y para "estar jodidos" por el hecho de ir por encima del marcador hasta los últimos 5 minutos, cuando la falta de acierto costó muy caro a su equipo.

"Es un día duro, de estar jodidos. Un partido muy trabado que se ha decidido en el último cuarto con esos triples con los que han cogido una ventaja de la que no hemos sabido volver. Al margen, agradecer al Palau cómo ha estado, sabe muy mal que haya ido como ha ido", manifestó en rueda de prensa.

Para Grimau, en un partido tan igualado a tan pocos puntos, de repente verse abajo en dos ocasiones casi seguidas con triple de Olympiacos fue demasiado. "Esas pequeñas ventajas en un marcador tan ajustado marcan mucho", apuntó.

"A nivel defensivo hemos estado bien casi todo el partido, ha faltado acierto y hemos tirado un buen volumen de tiros de 3 pero sin acierto. Nos ha faltado saber encontrar mejor las situaciones", reconoció el técnico.

"Con el resultado de hoy, todo queda truncado y todo lo que pueda decir hoy no tiene sentido. Habiendo llegado a este punto y no habernos clasificados para la Final Four, solo decir que ha sido todo muy trabado y se ha decidido por pequeñas cosas", resumió.

Y lamentó haber desaprovechado la oportunidad de ganar en el primer partido, en el cuarto y en este. "El Palau ha estado excepcional, una vez más. Sabe infinitamente mal no haberles brindado la victoria y la clasificación, porque la gente lo merece al cien por cien. Olympiacos ha usado muy bien sus armas y a nosotros nos ha faltado un pelo para poderlo conseguir", argumentó.

Tras la eliminación europea, quiere un cambio de chip y darlo todo en la Liga Endesa. "Ahora a seguir con la Liga Endesa y a jugar el 'Play-off' y a ir a por todas. A estas horas, habiendo perdido, es duro y estamos fastidiados pero no queda otra que levantarnos y buscar nuestra mejor versión para el final de la temporada. Espero que esto nos haga crecer y ser mejores", apuntó.