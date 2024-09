Roberto Bautista: "Había tenido pocas veces la sensación de que me vapulearan de esa manera en una pista"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El tenista español Roberto Bautista ha confesado este viernes que "había tenido pocas veces la sensación" de que lo "vapulearan de esa manera en una pista", en alusión a la superioridad de Arthur Fils en su partido de la fase de grupos de la Copa Davis, donde finalmente ha ganado el castellonense con remontada (2-6, 7-5 y 6-3).

"Se lo estaba comentando a David [Ferrer], había tenido pocas veces la sensación de que me vapulearan de esa manera en una pista de tenis. La verdad es que estaba reventando la bola, estaba jugando un huevo", declaró Bautista a los micrófonos de Movistar Plus+ después del encuentro en el Pabellón Fuente de San Luis (Valencia).

"Y hablando con David en el banquillo, lo único que teníamos era: 'sigue ahí, que vas a tener una 'chance''. Y he tenido la 'chance', la he cogido y, a partir de ahí, ha cambiado el partido", relató Bautista sobre sus conversaciones con el capitán del equipo de España en este torneo, en cuyo Grupo B participan también Chequia y Australia.

"He mantenido mi saque, he tenido bolas de 'break', he tenido el partido muy cuesta arriba, y aguantar ha sido muy importante para llegar al 5-4. Y bueno, al 5-4 siempre cuesta cerrar los partidos, tú lo sabes", le dijo el castellonense a Àlex Corretja.

En este sentido, Bautista describió cómo había aguantado vivo en ese desenlace del segundo set, contra un rival que se apagó. "Ha enganchado ahí un buen resto el primer punto, él me ha regalado una doble falta y... bueno, ahí he sabido que le iba a costar cerrar. La verdad es que me he crecido y a partir de ahí he ido más", indicó al respecto.

Por último, Bautista valoró su último set. "Ha cambiado mi fe. Yo creo que en el tercer set me he venido arriba, he tirado mucho, he sido mucho más agresivo y he tenido la sensación de que ya no perdía", concluyó.